Le Centre de santé se fait connaître avec un spectacle de hip-hop

Chaque année, le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) organise un spectacle de danse hip-hop offert par les jeunes de 3 à 17 ans qui participent au programme S’amuser pour la vie. En cette année de son 25e anniversaire, c’était également, pour l’organisme, une occasion de se faire mieux connaître.

Rassemblés au Welland Community Wellness Complex le 25 mars dernier, parents et amis des jeunes danseurs de même que plusieurs employés et bénévoles du CSCHN ont assisté à la performance de 45 minutes. Le maire, Frank Campion, était également présent et, comme les autres spectateurs, a vu les groupes de participants, séparés par catégories d’âge, se succéder sur scène.

Chacun y est allé d’une chorégraphie accompagnée d’une musique dynamique. D’autres ont fait une démonstration de Zumba. Mais dans tous les cas, les jeunes se sont donnés à fond, sautant, dansant et bougeant avec rythme. Ce faisant, ils ont offert à leur public une excellente idée des objectifs du programme S’amuser pour la vie, dont l’activité physique constitue la principale raison d’être.

Les représentants du CSCHN ont ponctué le spectacle d’interventions visant à rappeler les célébrations du 25e anniversaire qui se tiendront prochainement et les services offerts par l’organisme. Avec cette foule venue assister à la représentation, il s’agissait d’une belle occasion de faire la promotion du CSCHN. À la fin du spectacle, Loubna Moric, directrice du programme Santé et bien-être, a remercié les parents pour leur disponibilité et leur intérêt à favoriser l’activité physique chez leurs enfants.

Chacun des danseurs s’est ensuite fait remettre une médaille de participation et tous, accompagnés de leurs proches, ont été invités à se servir une pointe de pizza, un morceau de gâteau et quelques fruits. Cette collation a permis aux familles de bavarder et de socialiser avant de prendre le chemin du retour à la maison.

Ces ateliers de hip-hop remportent année après année un grand succès au Centre de santé, et le spectacle n’est, en somme, que leur apogée. En plus de s’amuser, les jeunes se gardent en forme et apprennent à aimer l’activité physique. Il s’agit là, sans doute, du plus important.