Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) porte une grande attention aux aînés, qui constituent une part importante de sa clientèle. Depuis quelques années, à Hamilton, des activités sont organisées pour eux sur une base hebdomadaire à la salle paroissiale de l’église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. Le vendredi 27 octobre avait lieu le lancement de la programmation automne-hiver du « Carrefour des aînés », le nom donné à ces rencontres axées sur les loisirs, la culture, la santé et le bien-être.

C’est habituellement en septembre que débute ce programme. Cette année, pour des raisons organisationnelles, il a été décalé de quelques semaines mais sa durée demeurera la même. Ainsi, pendant 35 semaines consécutives entrecoupées par une pause pour la période des Fêtes, les francophones de 55 ans et plus sont invités à se rendre en milieu de matinée pour participer à une séance d’exercices suivie d’un repas. La journée se termine au début de l’après-midi par un atelier. Les sujets abordés sont des plus divers : s’amuser avec des jeux de mémoire, pratiquer la danse en ligne, apprendre à utiliser une tablette électronique, améliorer sa nutrition, etc.

Comme pour les activités physiques, ce sont les employés du CSCHN qui, en fonction de leur spécialisation, viennent donner ces ateliers. Le transport est également offert à ceux qui en ont besoin.

Mais il y a plus. Comme le rappelle Bonaventure Otshudi, directeur des services d’établissement au CSCHN et responsable de ce programme, l’inclusion revêt désormais une importance particulière. En effet, le Carrefour des aînés essaiera de rejoindre tous les bénéficiaires potentiels, ce qui nécessitera d’aller au-delà des membres du club de l’âge d’or et de la communauté catholique, les deux groupes les plus faciles à contacter.

Selon les données du CSCHN, 490 personnes de plus de 55 ans pourraient d’emblée constituer la clientèle cible de ce programme. Parmi celles-ci, une quarantaine d’aînés issus de l’immigration avec lesquels M. Otshudi espère bâtir des ponts pour les intégrer plus complètement à la communauté francophone.

Lors du lancement, Bonaventure Otshudi était présent pour saluer les participants de même que Marcel Castonguay, directeur général du CSCHN. L’un et l’autre ont rappelé que la mise sur pied de ces activités relevait de leur organisme et ont mis l’accent sur l’aspect inclusif de ce programme. Ils ont également mentionné qu’un comité conseillerait le CSCHN sur ce que les aînés désirent faire.

C’est le travailleur en établissement Hervé Lenga, un habitué du programme, qui en coordonne les grandes lignes, assisté sur le terrain par deux collègues du CSCHN, Magaly Duarte et Nancy Bedoya. Quelques aînés bénévoles apportent leur contribution au bon déroulement de la journée.

Chaque vendredi, ceux qui souhaitent faire connaissance avec des aînés actifs tout en améliorant leur propre santé ont donc rendez-vous à la paroisse!

PHOTO: Des aînés relaxent en jouant aux cartes pendant que d’autres (en arrière-plan) font des exercices.