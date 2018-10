Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a réaffirmé ses quatre valeurs organisationnelles lors de son assemblée générale annuelle (AGA) du 24 septembre. Innovation, inclusion, équité et écoute du client constituent le leitmotiv de l’organisme qui apporte depuis 26 ans des services en français à Hamilton et dans le Niagara, deux régions où les besoins sont particulièrement importants.

Dans le domaine de la santé primaire, le centre a ainsi rendu lors de l’exercice écoulé de nombreux services, que ce soit en santé mentale, en diététique, en soutien aux personnes âgées ou en soins dentaires et prénataux. 650 clients ont suivi les programmes de gestion du diabète, 970 ont reçu des soins dentaires et 150 ont été suivis à domicile, a-t-on appris au cours de l’AGA.

Le CSCHN a su se démarquer en adoptant une approche interdisciplinaire qui va bien au-delà de la santé au sens strictement médical du terme. Parce qu’améliorer la santé, c’est aussi améliorer la qualité de vie, les équipes de professionnels et de bénévoles se sont investies dans l’intégration sociale et économique des immigrants en appuyant le Réseau de soutien à l’immigration francophone Centre-sud-ouest de l’Ontario.

L’année a d’ailleurs été marquée par plusieurs événements à ce sujet dont la 5e Semaine nationale de l’immigration francophone, le 3e Forum provincial du renforcement de la collaboration du Nord et de l’Est, ainsi que le 2e Forum Dialogue+, un rassemblement au cours duquel les jeunes ont partagé leurs idées pour faire reculer le racisme et la violence.

Le Centre de santé a également contribué à la création d’une trousse d’accueil pour immigrants francophone du Niagara, tandis que ses 179 bénévoles ont donné plus de 5000 heures de leur temps au service des nouveaux arrivants dans la région. Finalement, quatre postes ont été comblés au conseil d’administration et Carole Garrett, Yves Bossé et Claudia Montan ont été élus pour représenter la région du Niagara, ainsi qu’Ernest Ndabahaganye pour la région de Hamilton.

PHOTO: Le directeur général Marcel Castonguay s’adresse aux administrateurs et à l’assistance.