Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN), comme plusieurs autres organismes, offre de nombreux services spécifiquement aux femmes. Les activités ne manquent pas non plus et, que ce soit pour les immigrantes, les mères, les femmes victimes de violence ou souffrant de la solitude, il y en a pour tous les besoins. Par contre, l’éventail de programmes consacrés aux hommes est beaucoup plus réduit et le CSCHN a voulu remédier à cette disparité en initiant une consultation destinée à connaître leurs goûts et leurs préoccupations.

C’est à Welland que s’est donc tenu, le samedi 28 octobre, le barbecue de lancement de ce groupe pour hommes francophone de 18 ans et plus. Organisée par Martin Dubé, travailleur social, Eric Demers, agent de promotion de la santé, et Kristopher Cyr Chapados, technicien en loisir et récréation, cette activité se voulait ludique pour ses participants tout en permettant de recueillir leurs commentaires quant à ce qu’ils aimeraient au plan de la programmation.

« On va y aller selon leurs besoins. L’année passée, on avait un groupe d’hommes mais cette année, on va faire ça différemment », explique M. Dubé. Le groupe qui existait auparavant était centré sur des activités sociales se déroulant au CSCHN. Celui qui verra le jour au cours des prochaines semaines tiendra davantage compte des différentes générations et des heures de disponibilité des participants potentiels. Les divertissements seront plus diversifiés en termes de sports et de jeux. Les rencontres seront autant d’occasions de s’amuser mais aussi d’avoir des discussions sérieuses sur l’éducation des enfants, la vie de couple, etc.

Plus la participation sera grande, plus les activités seront nombreuses. C’est cependant là que réside le problème : selon les trois organisateurs, il est difficile de rejoindre les hommes et de les attirer aux activités. Pour ce qui est de l’aide que le CSCHN pourrait apporter à certains, notamment au plan psychologique, il faudrait d’abord que la plupart d’entre eux surmontent leur réticence à se confier et à demander un service.

Il est néanmoins vrai que les programmes pour hommes sont peu nombreux et peu connus. Cette carence touche particulièrement les adolescents et les adultes de 18 à 35 ans. Plusieurs se tournent aussi vers la communauté de langue anglaise pour chercher du soutien, ce qui n’aide pas le CSCHN dans sa volonté de rassembler les francophones.

C’est pourquoi la rencontre du 28 octobre était importante pour l’organisme afin d’offrir exactement ce dont les hommes francophones ont besoin. À l’invitation de Martin Dubé, les participants ont expliqué ce qui serait, selon eux, l’idéal. Des suggestions d’activités physiques pour les différents niveaux d’aptitudes ont été faites de même qu’en ce qui touche à des présentations sur des thèmes allant de la maladie d’Alzheimer aux finances personnelles. Un participant a proposé que les anglophones bilingues soient invités, ce qui constituerait une occasion pour les uns de pratiquer leur anglais et pour les autres leur français. L’horaire et la fréquence des rencontres ont également été abordés de même que les moyens de faire connaître ce groupe.

Afin de recueillir l’opinion d’un plus grand nombre de participants, une autre rencontre sera peut-être organisée le soir en semaine. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d’information ou manifester leur intérêt pour ce groupe, il suffit de communiquer au CSCHN au 905-734-1141, poste 2364 ou 2353.

PHOTO : De gauche à droite : Martin Dubé, Kristopher Cyr Chapados et Eric Demers