Environ 80 participants s’étaient rassemblés, le 8 janvier dernier, au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC) pour la première activité de l’année de cet organisme. La danse country, animée par la formation U-Turn, était une valeur sûre pour débuter 2017 en beauté.

D’un point de vue « marketing », le CCFC a trouvé là une façon d’occuper ses locaux dans une case horaire autrement peu utilisée. En effet, ces danses se tiennent le deuxième dimanche du mois en après-midi et, comme plusieurs autres organismes de Cambridge ont mis de côté ce type d’activité, le CCFC a pu récupérer une partie de leur clientèle. Qui plus est, il s’agit d’une source de revenus non négligeable que le Centre peut affecter à ses divers besoins.

La danse du mois de janvier, fidèle aux autres éditions qui l’ont précédée et qui la suivront, a débuté à 14 h. Pendant trois heures, les participants ont valsé au son des mélodies du quatuor de musiciens qui ont offert une sélection de chansons en anglais et en français. Classique des activités communautaires, des billets pour un tirage 50-50 étaient en vente.

Vers 18 h, les participants ont quitté les lieux satisfaits, après un souper constitué d’un ragoût de bœuf avec accompagnement de salade et de légumes préparé avec soin par les bénévoles de l’organisme.

Si certaines activités reviennent régulièrement au calendrier, d’autres s’y ajoutent au gré de nouvelles initiatives. C’est ainsi que les amateurs de danse auront une autre occasion de se dégourdir le 11 février avec une soirée-bénéfice au profit de la paroisse Saints-Martyrs-Canadiens. Un disc-jockey sera aux commandes de cette fête organisée sur le thème de la Saint-Valentin.

Une autre année commence donc pour le Centre communautaire francophone de Cambridge qui, mine de rien, vogue vers ses 60 ans, ayant été fondé en 1958. Hier comme aujourd’hui et aujourd’hui comme demain, l’organisme ne néglige rien pour faire passer du bon temps à la communauté de langue française.

Philippe Thivierge