Métamorphosée en paradis pour petits et grands sous un épais manteau blanc, l’Auberge Richelieu a vu défiler de nombreuses familles à Welland, le dimanche 4 février, à l’occasion de son Carnaval d’hiver.

Cette tradition canadienne-française qui fait écho à celle de Québec perdure depuis si longtemps que parmi les bénévoles on n’est plus très sûr de sa date de création. « Ce doit être la 35e édition au moins », glisse Pierre Girouard. Le responsable du comité organisateur au Club Richelieu fait des va-et-vient entre la cuisine, la cour et la salle de réception pour s’assurer que tout se passe bien.

À l’intérieur, sur une petite estrade, la députée de Welland Cindy Forster prend la parole pour féliciter la quarantaine de bénévoles et souhaiter la bienvenue aux visiteurs qui s’apprêtent à déguster crêpes, fèves au lard, saucisses et queues de castor sur les grandes tablées de l’Auberge.

Ce festin typique a été préparé par les élèves de l’école secondaire Confédération. Leurs copains de Jean-Vanier, quant à eux, gèrent les multiples activités. À l’étage, les plus petits se maquillent, dessinent, collent et façonnent des personnages fantaisistes en pâte à modeler. À l’extérieur les plus grands disputent âprement une partie de hockey sous le grand porche, ne s’interrompant que pour déguster la tire d’érable. Chauffé, étalé sur la neige et enroulé autour de bâtonnets par Vic Pépin, le délicieux sirop provenant de l’érablière québécoise de son frère fait oublier la température négative.

En attendant leur tour pour une promenade en charrette tractée par des chevaux de trait, les familles ont aussi pu immortaliser cette matinée en se prenant en photo avec le Bonhomme Carnaval ou en essayant des skis démesurés capables d’être chaussés à plusieurs. Fous rires garantis.

« Ce sont des activités traditionnelles qu’on essaie de maintenir, ajoute Pierre Girouard. Ça fait partie de notre mandat, au Club Richelieu, de promouvoir la culture canadienne-française et de l’orienter vers les jeunes. »

Francophones et francophiles se côtoient ici plus que jamais depuis l’abandon il y a quelques années du carnaval d’hiver organisé par la Ville. « On retrouve beaucoup de visages familiers d’une année à l’autre. On voit les enfants grandir et revenir avec leurs enfants, leurs petits-enfants, attirés par cette atmosphère québécoise. »

Alors que la matinée festive s’achève, les bénévoles du Club Richelieu vont poursuivre leur dévouement durant l’hiver pour une autre cause : servir des repas chaud pour les défavorisés et les sans-abri, en collaboration avec Open Arms.