Depuis une trentaine d’années, le Carnaval d’hiver mis sur pied par le Club Richelieu Welland au cours du mois de février connaît toujours un succès inégalé. Et celui de 2017, tenu le dimanche 5 février à l’Auberge Richelieu, n’a pas fait exception.

« Le Carnaval est toujours le fruit du travail de toute une équipe de bénévoles, tant du Club Richelieu que de la communauté, insiste Normand Lecompte, membre Richelieu très engagé dans l’organisation des festivités du jour. C’est un événement très attendu par la communauté. Tout le monde aime le carnaval, et ce, même s’il n’y pas de neige… »

En effet, dès 8 h 30, francophones, francophiles et anglophones ont commencé à se pointer dans la grande salle de l’Auberge. Au total, quelque 300 personnes sont venues prendre le petit-déjeuner et une centaine se sont présentées pour le lunch.

Entre le petit-déjeuner et le dîner, quelques dignitaires en ont profité pour venir saluer les participants : le député fédéral de Niagara Centre, Vance Badaway, la députée provinciale de Welland, Cindy Forster ainsi que le maire de Welland, Frank Campion.

Puis, les diverses activités planifiées avec soin par les organisateurs ont sollicité entre autres la contribution des élèves des écoles secondaires Jean-Vanier et Confédération. Ces derniers ce sont assurés que les plus jeunes s’amusent tant à l’intérieur de l’Auberge (artisanat et bricolage) qu’à l’extérieur (promenade en charrette tirée par deux chevaux, hockey, curling).

À l’extérieur, dans un espace près de l’estrade, Ghislaine et Vic Pépin du Club Richelieu Niagara Falls avaient installé leur « kiosque » qui est toujours l’un des plus populaires : la tire d’érable. Chaque année, petits et grands s’en donnent à cœur joie avec la dégustation de tire.

Pour sa part, le célèbre Bonhomme Carnaval s’est promené fièrement sur le site et s’amusait à se faire prendre en photos avec ceux qui en exprimaient le désir.

Cette année, en fait, il y avait deux mascottes quasi identiques pour le plus grand plaisir des festivaliers. Le second, qui en était à sa première participation aux festivités de l’Auberge, était bien en vue (et bien attaché pour éviter qu’il ne tombe) à l’extérieur, à proximité de l’entrée de la salle communautaire.

Grandeur nature, il est le résultat du travail d’une enseignante de l’école Immaculée-Conception à St. Catharines qui a mis 16 années à le fabriquer avec ses élève. D’une année à l’autre, les jeunes de sa classe en ont fabriqué les diverses parties en papier mâché et, à la veille de sa retraite en 2015, la dame a voulu léguer « son » bonhomme à des francophones. De fil en aiguille, le Club Richelieu Welland a accepté d’adopter le Bonhomme.

« C’est la première fois qu’on le sort, dit en riant M. Lecompte. L’enseignante nous l’a légué après le carnaval 2016. »

Comme l’illustre cette anecdote, le Carnaval d’hiver du Club Richelieu est non seulement une activité rassembleuse, mais un événement culturel d’importance dans la région. Et, comme l’a rappelé Pierre Girouard, président du Richelieu Welland, « l’épanouissement de la jeunesse et la francophonie font partie de notre

mandat ».

