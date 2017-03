C’est sous un soleil magnifique que la neige fondue laisse place au gazon qui accueille les festivités organisées en ce dimanche 19 février à l’occasion du carnaval d’hiver du Club La Salle de St. Catharines. Malgré les températures de printemps, la bénévole Monique Richardson ne semble pas être découragée pour mener à bien les activités d’hiver prévues.

À l’intérieur comme à l’extérieur du Club, les activités vont bon train.

Au chaud pour les plus jeunes, des dessins à colorier. Derrière les tables à dessin, de jeunes bénévoles font de la peinture sur visage, où une fillette quelque peu ironiquement, se fait dessiner un flocon de neige sur la joue. Dehors, un feu permet aux jeunes de faire rôtir des guimauves sous la supervision d’adultes. Pour sa part, Germain Beauregard s’active dans la cuisine pour surveiller le sirop d’érable en train de bouillir et, lorsque la température de236 degrés sera atteinte, se transformera en tire sur la neige.

Un peu plus tard dans l’après-midi, lorsque la fête bat son plein, les activités « d’hiver » traditionnelles commencent avec la participation d’enfants et d’adultes pour la célèbre course de ski sur gazon (adaptée pour l’occasion aux conditions météorologiques). La compétition de sciotte est toujours populaire et les participants attendent patiemment leur tour pour scier le plus vite possible un rondin de bois. Et pour finir, l’épreuve du clouage de clous combinant force et précision avait également son lot d’adeptes petits et grands.

Après les compétitions sportives, Gino Guénard et Germain Gauthier (respectivement président et vice-président du Club La Salle) ainsi que la reine des francophones Danika Girouard ont coupé le gâteau – habilement préparé par Micheline Hervé Belleau – pour marquer officiellement le début de la 60e année d’existence du club communautaire francophone de St. Catharines.

Le président a profité de l’occasion pour remercier tous les bénévoles qui ont contribué à la réussite du carnaval et a rappelé que c’est grâce à la contribution de gens comme eux que le club existe depuis six décennies.

« Nous sommes chanceux d’être encore là grâce au support de nos membres et bénévoles », a mentionné M. Guénard. En effet, le club créé en 1957 doit sa longévité autant à la fidélité qu’à la motivation de ses membres. Ceci est bien illustré par les 40 ans de bénévolat de Diane Hall au sein du club.

Membre depuis son adolescence, elle a vu grandir le club « cher à son cœur ». Mme Hall, animatrice culturelle du 60e anniversaire, est aussi ravie de voir que « la tradition continue » et elle reconnaît l’importance d’avoir des jeunes pour assurer la relève.

À l’instar du président, Diane Hall rappelle aux membres l’importance d’être actifs au sein du Club : « Votre soutien est important. Achetez votre carte de membre. Venez aux activités pour continuer d’avoir un endroit français. »

En effet, faire vivre la culture française est l’un des buts du Club La Salle et la francophonie a une grande valeur pour les membres. Une langue, c’est aussi un héritage et Diane Hall considère que « vivre dans la culture française permet de ne pas perdre son français ».

Tout comme à l’origine du club, les francophones s’étaient réunis pour la première fois en 1957 sur la rue St-Paul pour socialiser, s’amuser et danser, la tradition se poursuit toujours 60 ans plus tard. Mais il ne faut pas en rester là. Gino Guénard aimerait « faire grossir le groupe ».

Pour ce faire, tous sont bienvenus à l’occasion des nombreuses activités organisées tout au long de l’année. La liste des activités se trouve sur le site web du Club à l’adresse « www.clublasalle.ca ».

À ce propos, pour clôturer le 60e anniversaire, les organisateurs ont déjà prévu un grand gala le 30 septembre. Le président invite tout un chacun à faire passer le mot à ses amis et famille car, selon lui, « ce sera un gros party ». Les billets seront d’ailleurs en vente sous peu.

Alexia Couttet