À la mi-novembre était distribué aux organismes francophones des régions du Niagara et de Hamilton de même qu’à bon nombre d’entreprises et d’institutions un document aussi pratique que pertinent : l’édition 2017 du Bottin des services en français. Y sont rassemblés en 44 pages les noms et les coordonnées des professionnels et entités avec lesquels la clientèle francophone peut communiquer dans sa langue.

Publié par le journal Le Régional, cet annuaire permet de découvrir un éventail de services classés par région et par catégorie. La première section s’adresse aux résidents de Hamilton, Burlington et Oakville et les services y sont classés par catégories énumérées par ordre alphabétique (agent immobilier, arts et culture, associations, avocats, etc.). La deuxième section couvre le territoire du Niagara et est organisée de la même manière que la précédente. Ce bottin de belle apparence comprend également plusieurs photos illustrant les attraits touristiques de ces régions et les nombreuses activités francophones qui s’y tiennent.

Il est offert gratuitement chez les organismes et écoles de langue française, dans les bibliothèques et auprès de certains commerces et services communautaires. Le Bottin des services en français Hamilton-Niagara répond à ce besoin, si souvent manifesté par les communautés francophones, de connaître les services de langue française qui sont accessibles dans leur localité. Il s’agit également d’un outil fort précieux pour les nouveaux arrivants de langue française à la recherche de ressources qui s’adressent directement à eux.