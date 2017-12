Le bercethon du Foyer Richelieu a connu un vif succès à Welland, le jeudi 30 novembre. La mobilisation des résidents et de leur famille a permis de dépasser l’objectif initial de 10 000 $ de dons.

Les 11 511 $ recueillis permettront de remplacer les matelas des résidents de l’établissement de soins de longue durée.

Devinettes d’expressions drôles, exercices assis, course de chevaux et autres jeux ont égayé la journée avant que ne débute le concert de Brad Boland. La musique country du chanteur originaire de Niagara Falls a enchanté les aînés, nombreux à se bercer ou à se distraire dans la salle de spectacle de la résidence. L’événement s’est conclu avec les violons, guitares et accordéons du groupe Niagara Fiddlers qui a entraîné les participants dans la danse et la joie.

Avec le tournoi de golf et la journée d’éducation Update in medecine, le bercethon est l’une des trois principales activités de levée de fonds de l’établissement. En 2016, elles ont généré près de 60 000 $, portant à 132 395 $ le total des dons annuels

« La générosité des donateurs est aussi investie dans le renouvellement et la modernisation de nos équipements », précise Daniel Keys, gestionnaire de la Fondation Foyer Richelieu et coordinateur des bénévoles. Nous équipons progressivement chaque chambre de leviers et de fauteuils roulants facilitant la mobilité et le confort de nos résidents. Nous avons aussi investi dans un véhicule de déneigement l’année dernière. »

« L’aide gouvernementale seule ne suffirait pas et, sans le soutien de nos donateurs, on ne pourrait pas autant améliorer le bien-être de nos résidents », poursuit M. Keys, soulignant l’implication des bénévoles et la générosité des organismes. Le Comité des résidents, le Comité des familles, les Chevaliers de Colomb, les Filles d’Isabelle, le Club Renaissance et le Club Richelieu Welland sont en effet de fidèles partenaires du bercethon.

Cap désormais sur la prochaine activité! Le 6 décembre, la journée de formation Update in Medecine réunira médecins et infirmiers qui partageront leurs expériences, prendront connaissances des nouvelles techniques et des avancées de la recherche.

Photo : Les participants se sont bercés pour une bonne cause au Foyer Richelieu.