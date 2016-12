Le Foyer Richelieu Welland est un établissement de soins de longue durée pour les personnes âgées de langue française. De temps à autres, la communauté est sollicitée pour contribuer au bien-être des résidents par le biais du bénévolat ou de dons.

L’argent amassé sert à doter l’institution de ce qui peut servir à améliorer la qualité de vie de ces aînés en perte d’autonomie.

La plus récente activité-bénéfice a été le bercethon, qui s’est tenu le 1er décembre dernier. Pendant toute la journée, des bénévoles, membres de différents organismes, se sont relayés pour se bercer.

Le Club Renaissance, les Filles d’Isabelle et les Chevaliers de Colomb étaient ainsi représentés de même que les diverses composantes du mouvement Richelieu à Welland : le Club, la Résidence, le Foyer (tant les employés que les administrateurs) et le Fonds Foyer Richelieu.

Neuf personnes étaient présentes en permanence pour se bercer. De manière générale, seule l’accumulation des dons de toutes provenances importait, le fait de se bercer étant davantage un prétexte pour se réunir et s’amuser entre amis et entre parents.

Pour mettre de l’ambiance et divertir les résidents, des activités étaient prévues à l’horaire, tels que des exercices, des jeux de dessins, une roue de fortune, etc. La musique a également occupé une grande place au cours de la journée et rassemblait toujours un large public.

Les musiciens Brad Boland et Winston James de même que l’ensemble Niagara Fiddlers ont offert des prestations très appréciées. Soulignons que l’épouse de Michel Mattie, l’un des membres des Niagara Fiddlers, réside au Foyer, ce qui créait une connivence spéciale entre la formation et le public.

Les organisateurs s’étaient fixé pour objectif de recueillir 10 000 $. Ils ont finalement amassé 10 422 $. Daniel Keays, le gestionnaire du Fonds Foyer Richelieu Welland, était particulièrement satisfait de cette réussite.

Dans son discours clôturant l’évènement, il a rappelé les grandes raisons qui rendent nécessaire ce type d’initiative : « En faisant des dons, vous pouvez aider la Fondation Fonds Foyer Richelieu Welland à faire une grande différence dans la vie des aînés de votre communauté.

C’est une excellente façon de remercier ces aînés qui ont joué un rôle important dans notre communauté lorsqu’ils étaient plus jeunes et qui ont vraiment besoin de votre aide maintenant. »

L’argent recueilli servira à l’achat d’équipements médicaux.

Il n’est jamais trop tard pour faire un don au Foyer Richelieu ou pour offrir ses services bénévoles. Ce coup de main qui vient du cœur crée toujours des liens entre les différentes générations.