C’est maintenant une tradition bien établie dans les communautés franco-ontariennes de la province : le 25 septembre est un moment de réjouissances et de fierté pour les quelque 600 000 francophones de l’Ontario.

Cette journée est marquée, entre autres, par les levers du drapeau vert et blanc un peu partout, qui sont autant d’occasions pour les francophones d’affirmer leur présence et leur résilience. Ils se souviennent non seulement des grandes étapes de l’histoire franco-ontarienne, mais ils en profitent aussi pour affirmer haut et fort que les communautés de langue française ont un avenir dans la province la plus peuplée du Canada.

Le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes a été proclamé, par voie législative, le 26 avril 2010. Pour l’occasion, tous les partis de l’Assemblée législative avaient voté unanimement en faveur de cette reconnaissance qui venait 35 ans après la création du drapeau franco-ontarien, hissé pour la première fois le 25 septembre 1975 à l’Université de Sudbury.

Entre 1975 et 2010, le gouvernement ontarien aura adopté la Loi de 1986 sur les services en français (Loi 8), piloté la création du Commissariat aux services en français, la restructuration et l’indépendance de TFO, l’ajout de nouvelles régions désignées et la création des Prix de la francophonie de l’Ontario (2006).

L’année 2017 sera celle où, encore une fois, l’Assemblée législative a accordé une reconnaissance officielle à un élément de la culture franco-ontarienne. En effet, la chanson Notre Place, créée par Paul Demers, est dorénavant reconnue comme l’hymne officiel des Franco-Ontariens. Tout récemment, la création d’une université de langue française basée à Toronto recevait l’aval gouvernemental après plusieurs années de démarches et de revendications.

Sur le territoire du Régional, les festivités du 25 septembre iront bon train dans de nombreuses communautés. Par exemple, à Welland, les célébrations débuteront à 11 h à l’hôtel de ville avec la participation des écoles et d’un disque-jockey, une nouveauté. À Hamilton, ce sera aussi en musique et en danse que les participants souligneront leur appartenance et leur soutien à la francophonie ontarienne puisqu’un autre disque-jockey mettra de l’ambiance au cours de la cérémonie qui débutera à 10 h 30 à l’hôtel de ville. Finalement, à Kitchener, autour d’un mât se trouvant à proximité de l’hôtel de ville, petits et grands se rassembleront à 11 h pour le lever du drapeau et autres commémorations.

Le Jour des Franco-Ontariens et des Franco-Ontariennes est aussi devenu, depuis 2010, une occasion au cours de laquelle la communauté apprend à découvrir les apports de groupes ethnoculturels de plus en plus présents dans plusieurs régions et notamment dans le Sud-Ouest, une réalité qui a beaucoup changé en une dizaine d’années.