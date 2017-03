Le personnel et les représentants des institutions et organismes liés au domaine de la santé attendaient ce moment avec impatience. Ce qui se planifiait de longue date a finalement connu son dénouement le 20 mars dernier : l’autobus « carrières-santé » a sillonné la région du Niagara avec, à son bord, des étudiants de divers programmes en soins hospitaliers, s’arrêtant ça et là le temps d’une visite ou d’une présentation. Cela faisait depuis l’automne 2016 qu’à la Table interagence du Niagara, les membres du sous-comité consacré au secteur de la santé travaillaient à mettre sur pied cette activité. L’objectif était de permettre à des jeunes désireux de travailler en français de découvrir ce qui s’offre à eux dans cette région en ce qui touche aux soins infirmiers, psychologiques, gérontologiques, etc. C’est avec enthousiasme que chacun, au sous-comité, a soutenu ce projet qui devait les mettre en contact avec de futurs professionnels. « On s’est lancé là-dedans en se disant que c’est garanti qu’on veut le refaire chaque année », relate Annie Boucher, agente de planification à l’Entité 2, l’organisme qui a piloté l’essentiel des préparatifs.

En matinée, un autobus a donc quitté Toronto à destination de St. Catharines. Là, les participants ont découvert le mandat et les services de la Société Alzheimer qui y a ses bureaux. C’est ensuite à Welland qu’ils se sont rendus. La ville constitue, dans la région, l’épicentre de la francophonie locale et de nombreux services y sont rendus dans la langue de Molière, même du côté de certains organismes qui n’ont pas pour vocation d’être spécifiquement francophones. Les participants ont donc rencontré les représentants de March of Dimes, dont le mandat est d’améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. Puis, c’est au Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) qu’ils se sont arrêtés pour découvrir la vaste gamme d’emplois qu’ils pourraient un jour y occuper. Un peu plus loin, ils ont fait connaissance avec la réalité quotidienne d’une résidence du Brain Injury Community Re-entry, un organisme oeuvrant à l’autonomisation des gens victimes d’une lésion cérébrale. Finalement, à deux pas de là, ils ont été invités à en apprendre davantage sur le Foyer Richelieu.

L’arrêt au CSCHN constituait le pivot de la journée. Cette institution emploie une centaine de personnes et son importance, pour la vitalité de la communauté francophone, fait l’unanimité. Le dîner qui attendait les étudiants fut l’occasion de leur donner davantage d’information sur les possibilités d’embauche et sur la vie dans la région. Après un mot de bienvenue de Marcel Castonguay, directeur général du CSCHN, Normand Savoie, un des membres du comité organisateur de l’activité, a fait une présentation portant sur les attraits de la région du Niagara et la qualité de vie qu’on y trouve. Puis, Rachelle Anderson, responsable des bénévoles et des stagiaires, a expliqué en quoi le projet Communauté accueillante, dont la raison d’être est de favoriser l’accueil, le recrutement et la rétention des professionnels de la santé bilingues dans le sud de la province, pouvait s’avérer utile pour les participants. Enfin, Bonaventure Otshudi, directeur des services d’établissement, a résumé en quelques mots les principaux champs d’intervention du CSCHN. Quant aux participants, ils posaient des questions au fur et à mesure des présentations. À la fin de leur journée, les étudiants en avaient appris beaucoup sur ce que pourrait être leur avenir dans le Niagara. Même le temps passé dans l’autobus a été profitable : deux employés du Centre d’emploi et de ressources francophones Niagara, Gerry Côté et Hanane Bouqentar, ont parlé des services offerts par cet organisme et des avantages à résider dans cette région attachante. Bref, l’autobus « carrières-santé » a été une magnifique vitrine sur la communauté francophone et il y a fort à parier que plusieurs de ces étudiants envisageront de s’y joindre.

Photo : Le personnel de santé a sillonné la région du Niagara à bord d’un autobus.