Présentée jusqu’au 30 décembre au Centre d’art Rodman Hall de St. Catharines, l’exposition Material Girls a été le support d’une passionnante visite en français, le samedi 11 novembre.

La bâtisse du milieu du XIXe siècle devenue musée d’art contemporain est un lieu d’inspiration, notamment pour les étudiants en art de l’Université Brock dont plusieurs ont participé à la discussion, perfectionnant de même coup leur français.

Professeure de langues modernes, littératures et cultures, Catherine Parayre s’est attachée à décrypter le message de chaque artiste derrière son œuvre, incitant le public à les contempler de plus près pour découvrir de surprenants détails comme cette branche de cerisier confectionnée à l’aide de centaines de boutons blancs à quatre trous, ou ce tableau végétal coloré de style Premières Nations peint par petits points d’acrylique semblables à des perles.

Toutes ces œuvres ont pour point commun d’avoir été réalisées par des femmes, artistes émergentes ou de haut niveau, canadiennes et internationales, issues de diverses disciplines artistiques et milieux culturels. Utilisant des matières et des techniques faisant écho aux tâches auxquelles on cantonnait les femmes (vaisselle, perles, tissage, linge), ces artistes explorent le processus matériel et les notions d’excès en relation avec le corps féminisé, l’espace et le désir capitaliste.

Déambulant entre des sculptures abstraites suggérant d’étranges postures humaines et une tour de couvertures empilées habillant une poutrelle métallique de construction, les visiteurs ont décortiqué, grâce à l’œil de Mme Parayre, des peintures, des vidéos et autres médiums qui évoquent le mouvement, la transformation, l’inachevé ou encore l’identité.

« Le français n’existe pas seulement dans les manuels scolaires, explique la professeure. C’est une langue d’école tout autant que de culture. Quand on la vit, une langue ne s’oublie pas. La culture fait le lien entre la théorie et le réel. On n’est pas obligé d’apprécier l’art contemporain. On a tous des goûts différents. Mais essayer de le comprendre, c’est s’ouvrir au monde. »

En attendant la prochaine visite en français prévue au printemps prochain, et pour pousser un peu plus loin l’expérience, des étudiants en arts visuels et en français se donneront rendez-vous le 30 novembre pour exposer leurs propres œuvres créées en réponse à Material Girls, dans une des salles du Centre d’art Rodman Hall.

La français est tout un art à St. Catharines.

Photo : de nombreux étudiants de l’Université Brock ont suivi la visite, guidés par Catherine Parayre.