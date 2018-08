Avec trois médailles d’or et une d’argent sur quatre possibles, l’Allemagne a dominé les Championnats du monde de canoë-polo 2018 de la tête aux pieds, à Welland, ne concédant qu’un seul faux pas en finale des moins de 21 ans hommes face à l’Angleterre.

Les Allemands se sont non seulement imposés dans les deux catégories féminines mais surtout ont triomphé des Italiens champions en titre chez les séniors hommes. Les tombeurs de l’équipe de France en demi-finale n’ont rien pu faire face au rouleau compresseur allemand en finale (1-4).

Quatrième chez les hommes et les femmes, la France, qui fondait de vifs espoirs de médaille, termine au pied du podium et rentre bredouille du Niagara. « On y croyait encore jusqu’au bout samedi, indique Bertrand Daille, chef d’équipe tricolore, mais dimanche tout s’est arrêté. En demi-finale hommes, avec deux barres en début de match, il nous a manqué un bon démarrage pour faire douter les Italiens qui nous ont rapidement menés au score (4-1). »

À la lutte pour la médaille de bronze contre les Espagnols, les Bleus ont livré un match très accroché jusque dans les dernières secondes, sans parvenir à rééditer leur victoire en poule contre cette même équipe (4-5).

« On démarre un nouveau cycle chez les hommes. L’effectif a beaucoup changé et il va nous falloir encore du temps pour mettre les choses en place », ajoute M. Daille qui escomptait en revanche un dénouement plus heureux pour l’équipe féminine.

« Le potentiel de nos joueuses nous laissait espérer une médaille mais, en demi-finale, on est tombé sur notre bête noire, l’Allemagne (5-1), et les Italiennes ont anéanti nos chances de bronze (4-1). »

Coté canadien, aucune équipe n’est parvenue à se classer pour les prochains mondiaux, convient la Québécoise Julie Brisson : « Ce n’était pas une surprise. Le niveau était très relevé mais on n’a pas baissé les bras et vu de bonnes actions collectives. Pour se qualifier pour les Mondiaux suivants, il faudra aller chercher notre ticket au championnat panaméricain en novembre 2019. Avant cela, il y aura les championnats canadiens et américains et la Cup of the North en Alberta en février. »

Au bord des bassins du Welland International Flatwater Centre, le dimanche 5 août, la cérémonie des hymnes et de remise des médailles s’est déroulée dans une atmosphère de joie teintée d’une grande tristesse. Les Allemands ont dédié leurs victoires à une de leurs coéquipières décédée la veille d’une méningite.

« Malgré ce coup dur, les Allemands ont démontré des qualités d’abnégation incroyables durant ces championnats, ajoute Julie Brisson. C’est une grande nation du canoë-kayak qui nous a donné beaucoup d’émotion. »