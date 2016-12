Le 30 novembre dernier, l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) conviait les directeurs généraux d’organismes à se rassembler à Mississauga.

Ce type de rencontre constitue toujours une excellente occasion de réseauter et les organismes ne se privent pas d’exprimer leur point de vue et d’apprendre de l’expérience des autres. Sujets de l’heure et projets à long terme sont toujours au menu. Pour des raisons essentiellement pratiques, il arrive souvent que des membres de conseils d’administration ou des employés autres que les directeurs généraux y assistent. Le président nouvellement élu de l’AFO, Carol Jolin, s’est joint à la réunion, question de nouer des liens avec les participants.