L’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le 7 avril dernier. La situation de l’organisme est des plus satisfaisantes à maints égards comme ont pu le constater les membres de l’assistance.

« Cette année, on a voulu que ce soit sous le signe de l’innovation tout en poursuivant nos initiatives variées », a commenté la présidente, Suzette Hafner, à propos des activités. La Franco-Fête, le nettoyage d’un parc à l’occasion du Jour de la Terre, le tournoi d’échecs qui en est à sa 10e édition, la fête de Noël, etc., voilà autant de classiques qui ont figuré à la programmation 2016-2017. D’autres occasions de se divertir, tels les ateliers de peinture, se sont ajoutées.

Mais il y a plus : « Nous encourageons de plus en plus les partenariats avec les organismes de la région », a expliqué la présidente, en donnant pour exemples le Centre communautaire francophone de Cambridge, les écoles, le Registry Theatre, le Timeless Cafe, le festival Kultrún et d’autres.

Mme Hafner a également mentionné l’existence d’une émission de radio locale en français. En effet, sur les ondes de CKWR 98.5 FM, Patrick Le Guen et James Porto animent On s’sent chez nous tous les dimanches de 16 h à 17 h. Des francophones de la région y sont invités en entrevue pour discuter de leurs activités et de leurs réalisations.

Au cours de la dernière année, l’AFKW s’est fixée pour objectifs d’accroître sa visibilité et celle des francophones en général. Qui plus est, l’organisme contribue à la formation et au développement de la table de concertation francophone de Waterloo-Wellington qui, à terme, permettra de réaliser des projets en commun.

Le rapport financier n’a rien révélé de préoccupant, bien au contraire : l’AFKW a réussi à réaliser des excédents de produits sur les charges de quelques milliers de dollars grâce à ses demandes de fonds soigneusement préparées et ses activités générant des revenus. Peu de questions ont été posées pendant la période consacrée à cet effet, mais ce fut l’occasion de préciser que l’arbre à la mémoire d’Yves Beretta, un ancien administrateur décédé en 2014, sera planté ce printemps.

Un des problèmes que les organismes doivent souvent affronter est celui de la relève au conseil d’administration. L’AFKW ne fait pas exception mais cette fois-ci, quelques nouveaux venus se sont joints aux piliers de l’organisme. C’est ainsi que le conseil d’administration est maintenant composé des conseillers Alessandro Rocha, Angèle Lacroix, Sonia Verheyden, Paule Charland, Claudia Mendoza et Isabelle Hachette. La présidence est revenue à Suzette Hafner et la vice-présidence à Suzanne Dansereau. Le poste de trésorier reste à combler.

En conclusion, une participante, Linda Drouin, a fait une brève présentation sur le 20e anniversaire de la saga de l’Hôpital Montfort et a distribué un cahier-souvenir sur ce sujet. Mme Drouin a également invité l’assistance à signer une pétition en ligne à l’adresse bilingualottawabilingue.ca afin de convaincre la Ville d’Ottawa d’adopter un statut bilingue officiel pour les 150 ans de la Confédération.

Photo : l’AGA a rassemblé environ 25 participants.