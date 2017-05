Le Jour de la Terre a valeur de symbole. Et comme pour tous les symboles, il appartient à chacun de lui donner un impact réel sur la société. C’est ce à quoi s’est appliquée l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) le dimanche 23 avril.

Fidèle à une initiative qui se poursuit chaque printemps, l’organisme conviait ses membres et leurs proches à participer au ramassage des déchets au parc Waterloo. Le nombre de participants varie grandement d’une année à l’autre et il était cette fois nettement en baisse par rapport à 2016. Mais qu’importe! La température était des plus agréables et l’AFKW constitue une belle bande d’amis qui prend toujours plaisir à se rassembler.

C’est encore une fois autour du lac Silver que les participants ont passé la plus grande partie du temps. Les sacs de plastique, les gants et les bouteilles d’eau étaient fournis. Explorant chaque bosquet, les uns et les autres en ont tiré les papiers, canettes et autres détritus se trouvant à leur portée.

Le conseil d’administration de l’AFKW essaie autant que possible de faire rayonner l’organisme à toutes les fois que l’occasion se présente. La visibilité est considérée comme une des clés pour assurer le futur de l’association car elle permet d’accroître le nombre de membres et de participants à ses activités. Par pur hasard et comme pour confirmer le bien-fondé de cette approche, un passant, ayant entendu le groupe discuter en français sur le bord du lac, s’est approché pour s’enquérir de ce dont il s’agissait. Ce francophone ignorait l’existence de l’AFKW et Célyne Lebel, un membre de longue date, s’est fait un devoir de lui expliquer la nature de l’organisme. Considérant son intérêt manifeste, l’AFKW a fort probablement fait un nouveau « converti » dans la francophonie locale.

Il y avait d’ailleurs beaucoup de monde au parc Waterloo cette journée-là : des familles, des couples de tous âges, des gens d’origines diverses, tous venus profiter du soleil et des grands espaces verts. Parmi eux, quelques bénévoles qui, afin de faire leur part pour l’environnement à l’instar de millions d’autres aux quatre coins du monde, ont contribué à maintenir la propreté des lieux tout en faisant vivre au passage le fait français dans la région.

Photo : c’est au belvédère, aux abords du lac, que l’association a donné rendez-vous à ses membres.