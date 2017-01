C’est, fidèle à une tradition de fraîche date mais désormais bien ancrée, au Club Sava de Breslau que l’Association des francophones de Kitchener-Waterloo (AFKW) avait convié la population à sa Franco-Fête. Le 26 juin, jeunes et moins jeunes se sont donc rassemblés en ce lieu champêtre pour une série d’activités et de spectacles mettant en vedette bon nombre de talents locaux.

Il y avait visiblement plus de monde que l’année dernière et, comme la météo était de la partie, la bonne humeur était omniprésente. L’après-midi a débuté par un spectacle pour jeune public offert par le musicien Éric Belzile, un enseignant à l’école élémentaire Cardinal-Léger et un habitué de la Franco-Fête. Puis, Justin Lapierre, un élève de l’école secondaire Père-René-de-Galinée (PRDG), lui a emboîté le pas pour interpréter au clavier quelques mélodies classiques.

Dans un tout autre ordre d’idées, le magicien Marc Tardif est ensuite monté sur scène le temps de quelques numéros. M. Tardif était le seul artiste de la journée qui ne soit pas de la région puisque résidant à Québec. Ce n’était cependant pas son premier passage à cette fête estivale : l’AFKW a décidé de le réinviter considérant le succès dont il avait bénéficié lors d’une précédente Franco-Fête. Faisant souvent appel à des enfants pour l’assister dans ses numéros, il a diverti l’assistance avec sa fougue, son humour et, évidemment, ses tours de passe-passe. Puis, une séance de Zumba sur fond de musique latino a réuni une quinzaine de participantes pendant une trentaine de minutes avant que ne reprenne la programmation musicale.

La Franco-Fête est une activité idéale pour faire participer les jeunes. La soprano Caroline Déry avait donc amené quelques apprentis musiciens qui étudient leur art sous sa direction pour épater le public de leur savoir-faire. Julien Gendron, de l’école Cardinal-Léger, de même que Lucas Doyle et Xena Scoggan, de l’école L’Harmonie, ont ainsi joué de la guitare alors que deux sœurs, Eleni et Jacqueline Panayi, elles aussi de Cardinal-Léger, ont respectivement chanté et joué du violon.

Un groupe de musiciens amateurs formant l’ensemble La Récidive ont ensuite enchaîné avec quelques succès francophones d’hier à aujourd’hui. Puis, Manola Yvonet, élève de 11e année à PRDG, a interprété quelques chansons, dont certaines de sa composition, en s’accompagnant à la guitare. M. Belzile est revenu sur scène en fin de journée pour aborder un répertoire grand public et a été suivi, peu après 18 h, par Patrick Le Guen, animateur culturel à PRDG, qui a lui aussi donné dans la musique populaire.

La Franco-Fête de l’AFKW ne se résumait pas qu’à la musique. Bien sûr, les enfants disposaient d’une gamme de jeux pour tous les goûts, dont une indispensable structure gonflable. Mais il y avait aussi une grande nouveauté, soit un mur d’escalade, qui a donné l’occasion aux jeunes téméraires de vivre une expérience excitante. Côté adulte, un encan et une vente de livres d’occasion a permis à l’AFKW de recueillir des fonds pour ses prochaines activités. Et pour ceux qu’une fringale tenaillait, poutine, crêpes, blés d’Inde et autres en-cas étaient en vente.

Bref, ce fut une belle journée bien remplie qui a fait la joie tant des participants que des bénévoles.

Photo: Le public rassemblé le temps d’un spectacle