Le 24 octobre dernier, l’ACFO Régionale Hamilton conviait les francophones à son assemblée générale annuelle (AGA). Rien d’exceptionnel n’était destiné à faire entrer cette AGA dans l’histoire mais l’exercice aura tout de même permis de prendre la mesure des champs d’action de l’organisme.

Comme c’est souvent le cas, c’est à la présentation du rapport d’activités qu’a été consacré le plus de temps. Julie Léger, coordonnatrice à l’ACFO, a détaillé les activités et engagements qui ont émaillé le quotidien de l’organisme. Les tables de concertation respectives de Hamilton et de Waterloo-Wellington-Guelph ont ainsi bénéficié de l’appui logistique de l’ACFO qui en copréside les réunions.

Travailler en commun avec d’autres organismes et associations est d’ailleurs une caractéristique des activités de l’ACFO qui participe également au Comité en immigration francophone de Hamilton, qui peut se targuer de la création du site web Destination Hamilton et de la promotion qui l’entoure. Le Jour des Franco-Ontariens 2017 est une autre réussite et un exemple de collaboration fructueuse : rassembler plus de 500 personnes devant l’hôtel de ville et installer une bannière en français au-dessus de la rue King ont permis à la francophonie locale de bénéficier d’une belle visibilité.

L’ACFO continue d’organiser les dîners-réseautage du RDIF. Pendant la période visée par le rapport d’activités, un total de 188 personnes sont venues entendre Me François Boileau, Marie-France Lalonde et Mariette Carrier-Fraser. L’organisme a aussi participé de bien d’autres façons à la vie de la communauté comme l’a détaillé Julie Léger.

Face à ce bilan positif, Sébastien Skrobos, qui occupait autrefois les fonctions de Mme Léger et qui est maintenant secrétaire du conseil d’administration, a mentionné que l’ACFO est passé par une crise existentielle en 2012 suite à la perte d’une subvention d’un million $ mais que, grâce à la vision des anciens administrateurs, l’organisme a été capable de se relever et de réorienter sa vocation.

Les états financiers ont révélé que l’ACFO a réalisé un déficit d’environ 7000 $ au cours du dernier exercice. Par contre, les dîners du RDIF, conçus comme un projet autofinancé, ont dégagé un excédent de plus de 1400 $.

Les AGA voient le départ et l’arrivée d’administrateurs et celle-ci ne fait pas exception. Monica Creelman n’a pas sollicité un nouveau mandat tandis que Sindy Houle a fait son entrée au conseil d’administration.

L’ACFO Régionale Hamilton ferme donc les livres sur cette année administrative avec sérénité et optimisme. Les prochains mois s’annoncent sans tracas particulier pour cet organisme qui a toujours fait preuve de dynamisme et de créativité.

PHOTO : Des membres du conseil d’administration présents à l’AGA. De gauche à droite : Sébastien Skrobos, Monica Creelman, Elie Kabeya Mfuamba, Olivier Lechapt et Anick Lamarche.