« Le niveau financier n’est pas très bon, il n’est pas mauvais non plus. Il est stable. On est partis de zéro pour redresser lentement mais sûrement la situation. Nous avions perdu une grosse subvention mais nos nouvelles demandes ont porté leurs fruits. »

Le président sortant David Mbaya Kabamba s’est voulu rassurant au sortir de l’Assemblée générale de l’ACFO Régionale Hamilton, le mercredi 25 octobre, évoquant « une restauration progressive mais certaine ».

À la suite du transfert aux Collèges des centres d’emploi dont il avait la charge – provoquant la perte de sa principale source de financement et le départ d’une douzaine d’employés il y a quelques années –, l’organisme qui représente les francophones de Hamilton, Brant, Waterloo, Wellington, Halton et Haldimand-Norfolk a eu beaucoup de mal à redresser la barre.

« Depuis cette période de turbulence, on a travaillé à restaurer l’unification et la visibilité de la francophonie dans notre région », explique M. Mbaya Kabamba. Grâce à la réorganisation de la Table de concertation interagence, on a réussi à rassembler des organismes qui fonctionnaient chacun dans leur coin. Aujourd’hui, 18 partenaires se retrouvent, discutent, échangent des idées et bâtissent des projets en commun. »

Un modèle qui s’exporte dans la région de Waterloo-Wellington-Guelph qui dispose, depuis janvier 2016, de sa propre Table interagence. « En tant que membre, l’ACFO Hamilton participe activement à la conception de son plan opérationnel », précise Julie Léger, la coordonnatrice des projets et du développement.

Cette synergie, combinée à une présence accrue sur les médias sociaux, ainsi qu’une forte implication dans le dossier de l’immigration francophone et la journée des Franco-Ontariens, a rendu l’ACFO Hamilton plus visible, notamment aux yeux des bailleurs de fond. De même que la relance des dîners-réseautage qui réunissent, depuis mars 2016, plus d’une centaine de convives autour d’un conférencier.

Peinant toutefois à trouver des bénévoles, le conseil d’administration (CA) n’est pas parvenu à combler des postes à renouveler lors de l’AGA. Sur quatre vacants, un seul a été pourvu. L’ancien coordonnateur des projets et du développement Sébastien Skrobos – aujourd’hui à la tête d’Entité 2, l’organisme de planification des services de santé en français – rejoint Monica Creelman, Élie Kabeya Mfuamba et Jérôme Pommier comme administrateur.

« Il s’agit de donner deux heures de son temps par mois au service de la communauté et se tenir au courant des affaires francophones de la région pour contribuer à son développement, plaide Raymond Therrien. Pilier de l’organisme depuis plus de 20 ans, il a été chaleureusement applaudi lors de l’AGA pour son implication. De même que Noël Lauzon, un fidèle depuis 35 ans. Le vice-président et le trésorier sortants, qui ont connu les hauts et les bas de l’ACFO Hamilton, sont unanimes : « Sébastien Skrobos a joué un très grand rôle dans le rétablissement de la réputation de l’organisme. »

Si les bilans d’activités et financiers ont été adoptés à l’unanimité, la tâche reste ardue pour le CA qui doit trouver trois volontaires pour compléter son effectif, avant d’envisager l’élection de son nouveau président.

Photo : les participants à l’assemblée générale annuelle.