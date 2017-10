Au service de l’alphabétisation des adultes francophones depuis bientôt 30 ans à Welland, l’ABC Communautaire a vu sa mission s’élargir au fil du temps. Les programmes dispensés par l’organisme s’adressent aujourd’hui à tous les adultes désirant améliorer leurs compétences en français, en sciences, en mathématiques ou en informatique.

Ces services gratuits ont été présentés lors de l’assemblée générale annuelle, le jeudi 28 septembre, par le directeur Normand Savoie. « Nous proposons une formation de base (AFB) ainsi que des cours de mise à niveau ou préparatoires au GED, un test d’évaluation en éducation générale. Ces formations se font de plus en plus à distance, en direct ou à n’importe quel moment, ce qui permet une grande flexibilité et élimine les distances. Bien sûr, les personnes qui n’ont pas d’ordinateur peuvent venir suivre ces cours dans nos locaux. »

Une centaine de cours sont ainsi accessibles en ligne à l’heure actuelle et la gamme devrait se développer puisque une enveloppe budgétaire de 470 000 $ a été octroyée il y a trois semaines en ce sens.

Si, contrairement aux conseils scolaires, l’ABC Communautaire n’a pas le pouvoir de donner de crédits, il peut offrir en revanche une équivalence à la 12e année. « Il existe plusieurs chemins pour y arriver et nous nous efforçons de répondre aux besoins de chacun », indique le directeur.

« On essaie aussi de faire beaucoup de formation et de promotion, notamment en participant aux événements communautaires comme les réunions interagences ou la préparation financière des femmes, un projet de Sofifran qui a connu un vif succès. »

Après une année difficile sur le plan financier, notamment à cause de son déménagement, l’ABC communautaire respire un peu mieux grâce à une subvention revue à la hausse, mais aussi parce que l’organisme a su se diversifier. La traduction, par exemple, occupe une part croissante de ses activités.

Après avoir adopté les différents rapports d’usage, le conseil d’administration a accueilli un nouveau membre. Dejeannot Saintilmont rejoint Annie Boucher, Wilfrid Junior Desrosiers, Emmanuel Mompongo, Kettia Zéphir, Yolande Lécuyer et Linda Jonhston.

Une diversification des activités, une gamme de cours en ligne étoffée et une meilleure santé financière, voilà les ingrédients avec lesquels Normand Savoie et les formatrices Nathalie Carrière et Claire Guignard composeront pour aborder la nouvelle année. Cela passe, dès le mois d’octobre, par un atelier sur les finances personnelles, avant deux autres rendez-vous en novembre : l’art de l’aquarelle et du crochet.

Photo : Le conseil d’administration, de gauche à droite : Yolande Lécuyer, Linda Jonhston, Wilfrid Junior Desrosiers, Kettia Zéphir, Dejeannot Saintilmont, Annie Boucher et Emmanuel Mompongo.