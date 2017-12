À la Paroisse du Sacré-Cœur de Welland, quelques bénévoles créatifs en quête de fonds pour l’église, ont décidé d’innover en organisant, pour la première fois, une soirée Trivia.

Ce jeu de questions-réponses populaire a attiré près de 140 participants dans la salle paroissiale. Formant des équipes de deux à huit personnes par table avec un capitaine à leur tête, ils se sont mesurés les uns aux autres en tentant de répondre le mieux possible à 6 séries de 13 questions de culture générale sur le thème de Noël. Pourquoi Marie et Joseph ont-ils voyagé à Bethléem avant la naissance de Jésus? (pour le recensement) S’embrasser sous le gui est une coutume nord-américaine. D’où vient-elle? (du peuple celte) Quelle liqueur est traditionnellement ajoutée au beurre et servie avec le pudding de Noël? (brandy) étaient quelques-unes des questions projetées sur un grand écran par l’animateur de la soirée.

« C’est un jeu très en vogue à St. Catharines et Niagara Falls, indique Pauline Falardeau, responsable de l’activité. Mes enfants y jouent et m’ont dit : ‘‘Pourquoi ne pas essayer à Welland pour aider la paroisse à financer ses rénovations?’’ Les places se sont vendues comme des petits pains chauds! C’est au-delà de mes espérances. C’est une vraie réussite. »

Une réussite qui a demandé beaucoup d’énergie et de persévérance aux bénévoles impliquées dans cette initiative. C’est pourquoi Mme Falardeau envisage de ne la réaliser qu’une fois par an pour l’instant. « Trouver des commanditaires, gérer les inscriptions, répondre au téléphone, acheter les boissons et la nourriture demande une certaine disponibilité et du temps. Nous faisons même gagner un voyage de dix jours en Italie pour financer les projets de rénovation de la paroisse. »

Une chose est sûre, elle dit vouloir rééditer cette soirée car « en étant à l’écoute de ce que les gens veulent, on attire un public plus large, estime-t-elle en désignant une table de jeunes. C’est une façon originale de les rapprocher de l’église. Il faut s’ouvrir à tout le monde si on veut réussir notre coup. »

Photo : une équipe francophone prête à jouer.