La région du Niagara, composée de 12 municipalités locales, sera l’hôte des Jeux d’été du Canada en août 2021. Ces jeux mettront en vedette environ 5000 athlètes dans 17 sports des 10 provinces et 3 territoires. Plus de 5000 bénévoles seront nécessaires pour assurer la tenue des Jeux et les retombées économiques prévues dépassent 2 millions $.

La Société hôte qui organisera les Jeux d’été du Canada 2021 a maintenant été incorporée. Les administrateurs du conseil d’administration de la Société hôte et d’autres bénévoles pour des comités clés sont recrutés.

Doug Hamilton, qui était président du groupe de candidature de Niagara, a accepté de présider le conseil d’administration de la Société hôte des Jeux d’été du Canada 2021. D’autres qui ont également accepté de participer au conseil sont : Tom Arkell (Université Brock), Mary De Sousa (FirstOntario Credit Union), Dino DiCienzo Jr (Canadian Niagara Hotels Inc.), Mario D’Uva (Fallsview Golf Inc.), Carolyn Hurst (vignoble Westcott), Karen Natho (Brock-Niagara Penguins Para-sport Program), Michele O’Keefe (Basketball Canada), Liz Palmieri, Tom Rankin (Rankin Construction), Adrienne Smoke (communautés autochtones), Wade Stayzer (Meridian Credit Union), Mary Turner (Services financiers Canadian Tire) et David Veres (Niagara College).

De nombreux autres dirigeants communautaires participeront également à des comités clés de la Société hôte. Ces personnes incluent des athlètes du Niagara qui ont connu beaucoup de succès dont Tonya Verbeek, Steve Bauer, Marty Calder et Chris Critelli.

Le français et l’anglais sont les deux langues officielles des Jeux. La Société hôte a également commencé à recruter et à faire participer des dirigeants de la communauté francophone du Niagara à divers comités.

Alan Caslin, président du Conseil régional du Niagara, décrit le conseil d’administration (CA) de la Société hôte et les bénévoles clés en matière de planification comme un groupe de leaders communautaires extrêmement forts et passionnés. Plusieurs ont participé au groupe de candidature de Niagara, ont développé une vision incroyable pour les Jeux d’été du Canada 2021 et ont réussi à amener les Jeux dans le Niagara.

« Je suis très heureux de l’expertise et du groupe diversifié des dirigeants qui participent activement aux Jeux d’été du Canada 2021 et de leur rôle au sein du CA de la Société hôte du Niagara, dit le président Caslin. Je suis confiant que ce groupe saura donner aux athlètes, aux visiteurs et aux résidents une expérience sans pareille des Jeux d’été. »

Une des prochaines étapes pour la Société hôte des Jeux d’été du Canada 2021 sera d’organiser une série de séances de planification cet automne. Celles-ci contribueront à orienter les activités de la Société hôte au cours des quatre prochaines années.

Le CA commencera également à embaucher du personnel pour la Société hôte, et l’embauche d’un PDG devrait se faire à l’automne.

Historique

Les Jeux du Canada constituent le plus important événement multisports au Canada. Organisés tous les deux ans, et alternant entre l’été et l’hiver, les Jeux du Canada offrent un niveau de compétition nationale inégalée à la prochaine génération d’athlètes. Les Jeux ont été tenus au moins une fois dans chaque province depuis leur création à Québec à l’occasion du centenaire du Canada en 1967.

Les Jeux sont fiers de leur contribution au système de développement sportif ainsi que de leur héritage durable qui se traduit en installations sportives, en fierté collective et en unité nationale.

Photo : Doug Hamilton, président de la Société hôte des Jeux du Canada 2021.