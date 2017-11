Si le projet se concrétise, les chercheurs d’emploi francophones de la région de Waterloo pourraient bénéficier d’un sérieux coup de pouce dans leurs démarches. Le collège Boréal envisage d’implanter un guichet Options Emploi dans cette région pour mieux répondre à leurs besoins et à ceux des entreprises.

Lors de la rencontre de la Table interagence Wellington-Waterloo-Guelph, le mardi 14 novembre à Hamilton, la directrice des services d’emploi, Isabelle Ayotte, a présenté le projet, indiquant avoir l’oreille du ministère pour étendre ses services dans cette région où le public francophone est mal desservi. « Notre présence dans 80 % de la province a fait ses preuves. Nous connectons les employeurs avec les candidats et nous accompagnons les demandeurs d’emploi dans leur démarche en leur donnant des outils, telles que l’aide au CV et la préparation aux entretiens. Il nous faut maintenant prouver qu’il y a un besoin dans Kitchener-Waterloo. »

Les différents acteurs de laTable interagence – composée de représentants d’association, de conseil scolaire et d’organisme francophone – vont donc élaborer un document en commun évaluant la situation dans cette région et expliquant en quoi un tel guichet pourrait combler un besoin important de la communauté.

Cette Table, qui repose sur une coprésidence assurée temporairement par l’ACFO Régionale Hamilton et Viamonde, est en train d’établir un plan opérationnel autour de trois axes : construire une Table inclusive, assurer la vitalité et la relève de la communauté et augmenter la visibilité de ses membres.

Les fondations et le fonctionnement seront pleinement opérationnels d’ici le printemps 2018, une fois la subvention de démarrage octroyée. Cette structure doit permettre à terme de rassembler une communauté éparpillée et de la fédérer autour de projets forts utiles aux francophones de ces régions.

Les représentants de l’AFKW, l’ACFO Régionale Hamilton, le Collège Boréal, Élargir l’espace francophone, l’Association canadienne pour la santé mentale Waterloo-Wellington, des conseils scolaires Viamonde et MonAvenir se sont donné rendez-vous le 12 décembre à Guelph pour une nouvelle session de travail qu’ils souhaitent élargir aux francophones engagés dans leur communauté qui veulent mettre sur pied des associations ou des projets.

Photo : les participants de la Table interagence ont établi une coprésidence temporaire.