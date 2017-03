Il est de notoriété publique que la région du Niagara est l’une des plus touristiques en Ontario. Mais qu’en est-il de ceux qui ne se contentent pas d’y être de passage mais plutôt de s’y établir? Là encore, le Niagara s’avère des plus populaires comme en témoignent certaines statistiques.

Ainsi, le prix des résidences en janvier dernier y était supérieur de 20 % comparé à janvier 2016. En termes de marché résidentiel, la région demeure malgré tout très abordable, même comparée à des localités situées pourtant très près telle Hamilton. Qui plus est, le nombre d’unités vendues y est également en croissance tandis que le temps nécessaire pour leur trouver des acheteurs est, lui, en diminution.

Ces variations suivent celles observées ailleurs dans la grande région de Toronto. Elles ne constituent donc pas une surprise, d’autant plus que l’offre prochaine du service de transport en commun GO ne pouvait qu’entraîner une vague d’intérêt pour le Niagara. En effet, il est prévu que ce train de banlieue y sera en opération en 2021.

Les données du recensement de 2016 viennent ajouter de l’eau au moulin de ceux qui décèlent une effervescence quant à l’engouement pour la Péninsule. En cinq ans, la population y a augmenté de 3,8 %. Cela se situe néanmoins sous les moyennes provinciale et nationale qui sont respectivement de 4,6 % et 5 %. Les variations sont importantes d’une ville à l’autre, Niagara-on-the-Lake étant la plus populaire avec une croissance de 13,7 % tandis que Port Colborne est la seule municipalité à avoir connu une diminution de sa population qui, dans ce cas particulier, est de l’ordre de 0,6 %.

Proximité avec les États-Unis, accès facile à deux Grands Lacs, présence d’une multitude d’attractions et de loisirs pour les goûts les plus divers, tranquillité des lieux qui plaît à toutes les générations, grande qualité de vie à un coût raisonnable, etc. : bref, la région du Niagara a tout pour plaire. Pas étonnant alors que les gens d’ici et d’ailleurs souhaitent y faire leur vie.