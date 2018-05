Quatre consortiums se disputent le contrat de réaménagement du Quai 8 du port de Hamilton. La Ville ambitionne de transformer cette friche industrielle située à seulement un kilomètre du centre en un « secteur riverain de classe mondiale dans un environnement de qualité » au bord de l’eau.

Quelque 1500 logements, 13 000 mètres carrés dédiés aux commerces et institutions et plus de 1400 places de stationnement devraient voir le jour sur cette extrémité nord du quartier North End, située entre le secteur industriel et les parcs côtiers de la baie de Burlington.

Un comité d’évaluation indépendant doit dévoiler en juin, devant le conseil municipal, le consortium lauréat qui entrera en négociation exclusive avec la Ville pour développer la zone.

Le public a pu découvrir en détail les quatre projets lors d’une série de présentations publiques en avril dernier. Le projet défendu par Gulf Dream envisage notamment de relocaliser le Musée des beaux-arts de Hamilton (AGH). Celui de Tridel promet un lieu de convergence où travailleurs et penseurs, familles et entrepreneurs vivront ensemble. Urban Capital/Core Urban/Milborne propose d’implanter une succursale de la bibliothèque publique partagée avec un espace récréatif de la YMCA, alors que Waterfront Shores mise sur des toits écologiques composés à 60 % d’espaces verts.

Si chacun des concurrents a développé sa vision architecturale propre, il a dû néanmoins se conformer à un cahier des charges strict en termes de logement accessible, de stationnement, d’espaces verts, de zones piétonnières ou encore de hauteur d’immeuble. Il a dû aussi inclure dans ses plans une promenade au bord de l’eau, un gigantesque « L » de 30 mètres de large conçu par des designers torontois de Forrec.

Approuvé en 2017, ce projet intitulé Hammer City met en valeur le patrimoine industriel et portuaire de Hamilton, notamment par le biais de trois grands espaces (comportant une plage, des terrains de jeu et un café) délimités par de larges fragments rappelant des coques de navire.

Autre élément imposé : le parc de la passerelle. Jouxtant un port de plaisance étendu et réaménagé, ce parc dont la construction devrait commencer d’ici la fin de l’année comprendra un vaste espace propice à l’installation d’un marché en plein air et autres activités de foule.

En 30 ans, près de 2 milliards $ d’investissements privés et public ont été injectés pour améliorer la qualité de l’eau et l’écologie dans cette partie de la ville qui, si elle conserve les stigmates de son passé industriel, entame une mue architecturale sans précédent qui redonnera à l’horizon 2020 sa place aux piétons au sein d’un espace de vie ouvert sur la baie, reliant le Quai 8 au parc Bayfront par un sentier pédestre côtier. Le port principal situé entre les quais 4 et 8 sera lui aussi entièrement rénové pour offrir plus de place aux plaisanciers en visite.

Sous haute surveillance, la qualité de l’eau demeure cependant chaotique. Si un sondage a montré en 2016 que les résidents souhaitaient pouvoir se baigner en toute sécurité, le taux d’ouverture en 2017 des deux plages du secteur (Bayfront Beach 27 % et Pier 4 Beach 30 %) montre que la contamination par la bactérie E. Coli (imputable aux fientes d’oiseaux) et la cyanobactérie (due à la prolifération d’algues bleu-vert) sont loin d’être d’enrayer. Le Port de Hamilton figure sur la liste des Secteurs préoccupants des Grands Lacs. Pour en sortir, il faudrait que le taux d’ouverture des plages atteigne 80 %. Du chemin reste à faire pour améliorer la qualité de l’eau et garantir la santé publique dans le port de Hamilton.

Photo (Ville de Hamilton) : Quelque 1500 logements et 13000 m2 de commerces et institutions devraient voir le jour sur le Quai 8 du port ouest de Hamilton.