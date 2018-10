La paroisse Saint-Philippe de Burlington passe cette année le cap des 50 ans. Pour souligner cette étape charnière dans l’histoire de la communauté catholique francophone de la ville et des environs, une fête fut organisée le 30 septembre dernier qui a rassemblé environ 400 personnes.

Ce demi-siècle d’existence a un commencement et pointe vers un nom en particulier. Car l’origine de la paroisse, comme celle de bon nombre d’institutions et d’organismes francophones ayant ponctué l’histoire de Burlington, est intimement liée à un homme : Philippe Desjardins. Épaulé par son épouse Thérèse et par d’autres résidents de la région (André Paquin, Roger Drouin, Marcel Lambert, Annibal Spadoni, Me Ryan Paquette, Georges Daoust, Arthur et Lina Desjardins, etc.), ce fier Franco-Ontarien a donné, dans les années 1960, l’impulsion nécessaire pour que les francophones de la ville se dotent de ce qui est essentiel à leur développement social et culturel. Le Club Alouette Laval, la paroisse et l’école Saint-Philippe sont nés dans le sillage de son militantisme.

La raison d’être d’une église étant d’abord et avant tout d’ordre spirituel, c’est par une messe que les célébrations du 50e anniversaire ont débuté. Mgr Douglas Crosby, évêque de Hamilton, s’est acquitté de cette tâche, entouré de Mgrs Murray J. Kroetsch et Philippe Jean Pierre ainsi que des pères Joseph Grégory Michel, Donat Gionet, Robert Hétu et Archange Kébé. Les habitués de la paroisse auront reconnu les noms de ces prêtres qui l’ont desservie au cours des 30 dernières années.

Les fidèles ne sont pas demeurés en reste : la chorale du 50e anniversaire et les chorales des écoles Saint-Philippe et Sainte-Marie ont assuré l’animation musicale pendant la liturgie. En rappel du passé, les noms des paroissiens décédés depuis 1968 avaient été écris sur un panneau en forme de coeur tandis que le présent et l’avenir furent illustrés par des élèves et des membres du personnel de l’école Sainte-Trinité qui ont apporté des affiches énumérant les qualités de l’élève catholique.

Après un bref historique de la paroisse et la remise de plaques souvenirs, l’événement a pris une dimension plus festive avec une prestation musicale et dansante offerte par des élèves de Sainte-Trinité, Saint-Philippe et la troupe Burlington Footnotes. Un délicieux buffet, préparé par des bénévoles, attendait ensuite les paroissiens. Cette grande fête n’aurait d’ailleurs pu être possible sans ces nombreux bénévoles qui forment, là comme dans toutes les paroisses, l’armature de la vie communautaire.

Mais bénévole ou pas, à Burlington, l’ensemble des paroissiens forment une grande famille unie où chacun a sa place, et les organisateurs de l’événement l’avaient bien illustré avec le thème de la fête : « Ensemble, nous sommes tous Saint-Philippe ».

PHOTO: Mgr Crosby en compagnie des prêtres, servants de messe et Chevaliers de Colomb