Le 20 octobre dernier, l’Université McMaster accueillait les passionnés de science et de technologie dans le cadre de la Nuit des chercheurs, un événement annuel qui s’adresse au grand public. En soirée, petits et grands sont invités à venir rencontrer des scientifiques et ceux-ci se font un plaisir de vulgariser leur champ de recherche.

Une des personnalités vedettes n’était pas nécessairement une habituée des éprouvettes et des microscopes mais en avait long à dire sur un sujet qui touche tout le monde : la réduction des déchets. En 2008, Béatrice Johnson, blogueuse et conférencière, a adopté avec sa famille un mode de vie écologique qui réduit à moins d’un litre la quantité de déchets qu’ils produisent en un an. C’est pour démystifier les changements (entre autres des économies monétaires de 40 %) que cela implique que Mme Johnson a écrit un livre sur le sujet et qu’elle partage ses expériences chaque fois que l’occasion lui en est donnée, comme c’était le cas à l’Université McMaster devant une salle comble.

Si la consommation et la pollution sont des concepts faciles à comprendre pour le commun des mortels, il en va autrement pour ce qui constituait cette année le thème de la Nuit des chercheurs : la matière et l’antimatière. Fort heureusement, des spécialistes de ces questions ne demandaient pas mieux que d’éclairer le public en partageant leur savoir. Différents kiosques étaient ainsi installés dans un grand hall où se promenaient les visiteurs en s’arrêtant ça et là pour découvrir ce qui leur semblait le plus intéressant. Les matériaux, la dynamique des fluides, l’astrophysique, les nanoparticules, les artefacts archéologiques, etc. : des sujets de toutes sortes étaient abordés. Il était également possible de manipuler certains équipements et échantillons.

La Nuit des chercheurs est commanditée par l’Université McMaster, l’ambassade de France au Canada et le service de développement économique de la Ville de Hamilton. L’événement en était à sa cinquième édition et intéresse toujours les curieux de tous âges.

PHOTO: Les participants se rassemblaient autour des kiosques pour poser des questions et examiner le matériel exposé.