Cela faisait déjà quelques mois que le site web était fonctionnel mais ses créateurs ont attendu la Semaine nationale de l’immigration francophone, en novembre, pour le dévoiler officiellement. « Destination Hamilton » n’est pas seulement le nom de ce site : c’est aussi un concept, un moyen d’attirer l’attention des francophones de partout pour leur faire voir que, aussi surprenant que cela puisse être pour certains, il est possible de vivre en français dans cette ville ontarienne.

Pour plusieurs, y vivre signifiera s’y établir, et c’est ce que vise le Comité en immigration francophone de Hamilton qui est derrière ce projet. Composé de l’ACFO Régionale Hamilton, du Réseau de soutien en immigration francophone du Centre-Sud-Ouest, du Collège Boréal, de l’Entité 2, du Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara, de la Clinique juridique communautaire et des conseils scolaires MonAvenir et Viamonde, ce comité souhaite sensibiliser les francophones d’ailleurs au pays de même que ceux de l’étranger aux ressources locales offertes en français. Advenant leur décision de s’établir dans cette ville, ces ressources faciliteront leur établissement et leur vie de tous les jours.

Sur destinationhamilton-ontario.ca, on trouve donc de l’information sur les écoles, les garderies, les services gouvernementaux, les arts et loisirs, etc. qui permettent aux francophones de se sentir à la maison dans cette ville de plus d’un demi million d’habitants. Des renseignements détaillés sur le marché de l’emploi et quelques faits généraux sur Hamilton permettent aux internautes de se faire une meilleure idée de ce que le quotidien leur réserverait sur place.

Comme l’a expliqué Julie Léger, coordonnatrice à l’ACFO, dans le cadre du dévoilement officiel du site qui s’est tenu au Collège Boréal, les organismes qui ont participé à ce projet espère qu’il contribuera à l’atteinte du 5 % d’immigration francophone en ce qui touche Hamilton. Sébastien Skrobos, directeur général de l’Entité 2, a précisé qu’il y aurait d’ailleurs des campagnes ciblées sur les médias sociaux à destination des régions et pays de langue française. Cette approche a déjà été utilisée en septembre à l’égard de l’Afrique noire francophone et en octobre pour plusieurs pays européens.

Comme Jean-Claude N’Da, agent de projet au Réseau de soutien à l’immigration francophone, l’a fait remarquer, si la contribution des nouveaux arrivants à leur société d’accueil est souvent soulignée, il est non moins à propos d’attirer l’attention sur ce que font les communautés pour les accueillir et les intégrer. Destination Hamilton est une de ces initiatives qui s’imposait en cette époque où tout passe par le web.

PHOTO : Des représentants d’organisme et des étudiants du Collège Boréal ont assisté au lancement officiel du site.