Accompagnée par le Trio Parisien, Juliet Dunn sera l’une des têtes d’affiche de la 14e Franco-Fête de Kitchener-Waterloo, le samedi 23 juin, sur la scène du parc du Club Sava de Breslau. Mêlant jazz et variété, elle interprétera de grands classiques de la chanson française comme La vie en rose d’Édith Piaf mais aussi des tubes anglophones repris en français qui pourraient surprendre le public. Saviez-vous que Les yeux ouverts de Enzo Enzo est la reprise en français de Dream a Little Dream of Me popularisé par Cass Elliot ?

Le répertoire de la Canadienne originaire d’Angleterre est largement influencé par son vécu en France. « C’est à Paris que je me suis passionnée pour la musique et le théâtre, dit-elle. J’y ai vécu 13 ans avant de mettre les voiles sur le Canada, à Vancouver puis dans le Niagara. Mon professeur de chant est français, ma culture, ma cuisine, mes habitudes sont françaises. J’adore cette langue. Mon professeur Jean Salamero dit que je la chante avec plus de passion que l’anglais. C’est lui qui m’a initiée aux univers de Jacques Brel, Henri Salvador et Joséphine Baker. »

Après une carrière d’actrice et de comédienne à Vancouver où elle a décroché divers rôles dans des productions cinématographiques, télévisuelles et dans des comédies musicales, Juliet Dunn s’est tournée vers le Niagara, cédant au chant des sirènes du jazz. « Le Shaw Theatre Festival de Niagara-on-the-Lake cherchait des acteurs. J’ai passé les auditions et j’ai eu la chance de faire deux saisons dans les productions musicales et dans plusieurs pièces. »

L’appel du français rattrape finalement la chanteuse en 2010. Elle monte son propre groupe, Le Trio Parisien (piano, accordéon, contrebasse), avec lequel elle enregistre l’album de musique française de cabaret C’est si bon, qui lui vaut en 2011 un Niagara Music Award pour le meilleur groupe jazz de l’année. « Le français est si peu chanté en Ontario et pourtant si apprécié par le public. On voulait un nom qui éveille leur imaginaire et Paris fait rêver tous les Canadiens. »

Depuis huit ans, elle se produit régulièrement au Canada et à l’étranger. Sa voix bien connue du TD Festival l’a emmenée dans des lieux aussi exotiques que Hong Kong, le Maroc, le Brésil, la Nouvelle-Zélande, l’Australie, la Polynésie française, le Moyen-Orient, l’Europe et même les Caraïbes, comme pour se rapprocher de ses racines jamaïcaines.

On retrouvera Juliet Dunn et Le Trio Parisien aux côtés de plusieurs autres artistes francophones – dont le groupe folklorique La Bourrée à Trois, le pianiste Charles-Étienne Ferland, le chansonnier Éric Belzile et la formation La Récidive – qui ravirons les adultes pendant que les enfants seront occupés à se maquiller, bricoler, admirer des reptiles, faire des courses en sacs ou encore disputer un tournoi de soccer aux airs de coupe du monde.