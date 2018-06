L’assemblée générale annuelle (AGA) de l’ABC Communautaire avait une saveur particulière, le mardi 19 juin, puisque son directeur et fondateur Normand Savoie officie maintenant depuis 30 ans à la barre du centre d’éducation pour adultes de Welland, créé en 1988.

« Ça a été des années incroyables au cours desquelles il a fallu s’adapter, confie M. Savoie. On a connu beaucoup de ministères avec différentes politiques, différentes visions, avec lesquels on a dû composer. Ça n’a pas toujours été simple, mais je trouve ça excitant, car ce n’est pas routinier et il y a de la place pour la créativité. On ne sait jamais ce qui nous attend. C’est un défi constant. »

C’est cette capacité d’adaptation permanente qui a amené le directeur à mieux servir un public qui a beaucoup changé durant les deux dernières décennies. « Les 15 premières années, nous n’avions pas de nouveaux arrivants dans le Niagara. À partir des années 2000, l’arrivée de Congolais, puis d’Haïtiens, a profondément modifié le visage et les attentes de notre clientèle, aujourd’hui majoritairement issue de l’immigration. »

En dialoguant avec M. Savoie, on comprend à quel point réussite professionnelle et intégration sociale sont imbriquées. « J’ai beaucoup appris des nouveaux arrivants et de l’Afrique, un continent qui recèle une diversité incroyable, une histoire et des cultures riches, distinctes, auxquelles nous avons essayé de nous ouvrir en offrant par exemple des ateliers culinaires pour favoriser la compréhension mutuelle. »

Le rôle de l’ABC communautaire auprès de ses populations est de donner aux adultes les outils gratuits et en français de formation pour faciliter leur installation dans le Niagara. Présenté lors de l’AGA, le programme d’alphabétisation et de formation de base, par exemple, consiste en une revue quasi complète de la grammaire française.

L’organisme offre également un cours préparatoire au GED, ensemble de cinq examens, qui, lorsque réussi, confirme qu’une personne détient des compétences académiques de niveau de l’école secondaire.

Il existe aussi de nombreuses possibilités de suivre des ateliers d’alphabétisation, des cours d’apprentissage, des cours en direct ou à distance que l’ABC communautaire promeut à travers les publications régionales, la trousse des nouveaux arrivants nouvellement créée ou encore lors de sa participation régulière aux activités communautaires de la Péninsule, tel que le Jour des Franco-Ontariens le 25 septembre.

Après 30 ans d’expertise dans la formation pour adultes, l’ABC Communautaire entame donc une nouvelle année, fort d’un conseil d’administration composé de six membres. L’équipe composée de Kettia Zéphir, Wilfried Junior Desrosiers, Emmanuel Mompongo et Yollande Lécuyer reçoit le renfort de Rubens Desrosiers et Ismène Fonrose, déterminée à poursuivre un mandat passionnant au service des apprenants francophones du Niagara.

Photo (couverture) : Normand Savoie a reçu une affiche qui retrace en photos 30 ans d’action à l’ABC Communautaire.