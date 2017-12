De Welland à Kitchener en passant par Hamilton, l’esprit de Noël a envahi la région, accompagné des premiers froids et flocons de neige.

Cette fête devenue un juteux commerce mondial exploité par l’industrie n’en demeure pas moins une célébration chrétienne, celle de la naissance à Bethléem de Jésus de Nazareth.

Soupers, activités diverses et messes de minuit commémorent cet événement biblique appelé la Nativité et dont la tradition la plus populaire qui y est associée demeure la crèche. On la doit très probablement à Saint François d’Assise qui, au début du XIIIe siècle, mis en scène une crèche vivante dans son église à Grecchio, avant de célébrer la messe de Noël. Les personnages joués par des paroissiens italiens sont devenus, au fil des siècles des figurines confectionnées et célébrées dans le monde entier.

Représentant Jésus entouré de ses parents, Marie et Joseph – la Sainte-Famille – dans une étable, parfois dans une grotte, cette saynète que l’on peut contempler dans les foyers, à l’intérieur ou à l’extérieur des églises comme à la Paroisse du Sacré-Cœur à Welland, est souvent enrichie d’anges, d’animaux, de bergers et de trois visiteurs très particuliers : les rois mages.

Symbolisant la diversité des peuples de la terre pour qui Jésus est né, Melchior, Gaspard et Balthazar seraient venus depuis l’Orient, guidés par une étoile, pour rendre hommage au roi des juifs, apportant en cadeau de l’or, de l’encens et de la myrrhe.

La présence des anges dans la crèche suggère la bonne nouvelle dont ils sont les messagers. Il n’y en a souvent qu’un, de la même taille que les autres protagonistes, vêtu d’une longue robe blanche, doté d’une grande paire d’ailes et d’une longue chevelure blonde. Il incarne la présence de Dieu.

Tout comme son fiancé, le charpentier Joseph, la Vierge Marie est représentée à genou, les mains jointes, penchés sur le berceau de Jésus, près de l’âne qui l’a transportée jusqu’à l’étable pour donner la vie, tandis que le bœuf protège la famille du froid hivernal.

Autant de symboles qui, au-delà des croyances religieuses, rejoignent les valeurs humaines de la famille, du multiculturalisme et de l’ouverture aux autres.

Photo : La crèche de la paroisse du Sacré-Cœur à Welland