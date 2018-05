Quasi centenaire, l’ancienne caserne de pompiers de Welland, à l’angle de la rue Division et de l’avenue Hellems, est en bonne voie de devenir un musée dédié aux soldats du feu et à la lutte contre les incendies. Unique dans la Péninsule, le bâtiment de style édouardien dessiné par l’architecte Walter William LaChance devrait prochainement être rénové grâce à une subvention de la Région du Niagara accordée en avril et une collecte de fonds qui aura lieu en juin prochain. Construit en 1920, le bâtiment en briques de trois étages est désaffecté depuis 2005. Il recèle de nombreux trésors architecturaux et mobiliers d’intérêt historique que le Welland Heritage Committee souhaite conserver et mettre en valeur comme la tour de séchage et son horloge à quatre facettes ou encore, à l’intérieur, des escaliers jumeaux en chêne, des parties du plafond d’étain d’origine et des poteaux de feu en laiton dont les grilles de sécurité ont été gardées intactes.