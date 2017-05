Parents, enfants et personnel ont célébré, le samedi 29 avril, à Niagara Falls, les 35 ans d’existence de La Boîte à soleil. Fondée en 1982 par Raymonde Lafond, la coopérative francophone regroupe à l’heure actuelle sept garderies à Welland, St. Catharines, Port Colborne et Niagara Falls, contribuant à l’éducation de près de 460 enfants.

« La Boîte à soleil ne serait pas devenue ce qu’elle est aujourd’hui sans le soutien de sa communauté. Cet anniversaire est celui de 35 ans de partenariat solide avec la Région, Community Living, Speech Services Niagara, le CERF, la Table interagence, les conseils scolaires et bien d’autres », a déclaré la directrice Véronique Emery, devant les invités rassemblés dans une des salles de classe de la garderie LaMarsh.

La directrice a pointé les moments forts de l’année 2017, notamment l’ouverture d’une salle de poupons à LaMarsh et d’une nouvelle garderie à St. Catharines. En fonction depuis lundi 1er mai, la Boîte à soleil l’Héritage accueille cinq enfants et va voir sa capacité augmenter à la rentrée prochaine.

« C’est aussi l’année de lancement de notre nouveau programme Un trésor dans mon jardin, grâce à un financement provincial de 140 000 $ sur deux ans. L’objectif est de proposer aux enfants des activités ludiques et pédagogiques autour du jardinage afin de les amener à découvrir le plaisir de bien manger et de les rapprocher de l’origine des aliments », explique la directrice. Un programme lancé de concert avec la végétalisation de la cour des garderies LaMarsh et Saint-Joseph (Port Colborne) sur quatre ans. Peu à peu, les arbres devraient prendre le pas sur l’asphalte et la clôture, donnant une nouvelle dimension aux activités en plein air.

Directeur de l’école élémentaire LaMarsh et ancien président de La Boîte à soleil, Pierre Séguin s’est dit fier du partenariat noué entre les deux structures, évoquant « une belle route réalisée ensemble et faite de succès au cours des 35 années écoulées, avec toujours les yeux tournés vers l’avant pour bâtir ce bien en commun ».

Un avis partagé par beaucoup de parents qui ont adopté La Boîte à soleil pour la qualité de ses services en français. C’est le cas de Chantal qui apprécie la garderie pour son environnement francophone humain et sécurisé. « Cela fait neuf ans que je confie mes enfants aux éducatrices de la garderie d’Empress (Welland). Kohl, 8 ans, Chloé, 10 ans, et Justin, 3 ans, y ont trouvé des habitudes sociales. Ils s’y sont épanouis en se faisant des amis avant l’école. Je sais qu’ils sont entre de bonnes mains car ils sont souvent déçus quand je viens les chercher trop tôt. Je les mets même l’été afin qu’ils gardent une routine. C’est une chance d’avoir de tels services en français. Si on ne les utilise pas, on risque de les perdre. »

Une attention que les parents doivent à des aides-éducatrices qualifiées et passionnées. « Je crois que le secret réside dans l’écoute et la patience », sourit Sany, une Québécoise recrutée en octobre dernier. Sa collègue Rana, venue de Syrie, acquiesce : « C’est aussi le plaisir d’apprendre en permanence et de donner en retour ». Elles participent à leur manière à la mission que poursuit la Boîte à soleil depuis 35 ans : offrir des services de qualité en français pour les familles du Niagara.

Photo : À l’issue de la cérémonie, les enfants de La Boîte à soleil ont eu droit à un énorme gâteau d’anniversaire.