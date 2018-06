C’est en fin d’après-midi le 8 juin dernier que la Boîte à soleil Fitch a fêté ses 25 ans de service à la communauté. Un barbecue et une foire familiale avaient été organisés dans les locaux de l’école Sacré-Cœur à Welland. Plusieurs familles ayant ou ayant eu des enfants à la garderie étaient venues célébrer cet anniversaire.

Le personnel de la garderie Fitch, composé de dix éducatrices, a travaillé fort pour que la fête soit un véritable succès : jeux, peinture sur visage et maison gonflable étaient offerts aux participants. Les enfants ont passé un moment incroyable et ont terminé la soirée en dégustant une part du gâteau et de la crème glacée.

La garderie a ouvert ses portes en septembre 1993 grâce au financement du ministère des Services sociaux et communautaires. À l’ouverture, 64 enfants étaient déjà inscrits, indiquant clairement le besoin d’une éducation de la petite enfance francophone. La garderie compte maintenant 100 enfants inscrits et espère bien continuer sa croissance dans les années à venir.

« C’est beau de voir les anciennes familles continuer de nous supporter en nous envoyant leurs enfants à La Boîte à soleil. C’est une belle représentation de notre excellente réputation!» dit avec fierté Tammy Bibeau, superviseure de la garderie qui poursuit sa mission d’offrir des services de garde francophone de qualité où les enfants peuvent grandir, apprendre et s’épanouir.

Photos courtoisie La Boîte à soleil