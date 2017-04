La garderie La Boîte à soleil tenait son assemblée générale annuelle (AGA) le 30 mars dernier à son siège social. L’organisme peut se féliciter d’une bonne gestion et d’une indéniable popularité auprès de la population qui lui permettent de développer ses services et de mener de front plusieurs projets.

Après quelques mots de bienvenue de la présidente, Lise Clark, qui par la même occasion en a profité pour remercier les employées et ses collègues du conseil d’administration, le premier point d’importance à l’ordre du jour était le rapport de la directrice générale.

Véronique Emery a détaillé l’évolution de La Boîte à soleil au cours de la dernière année : développement d’un programme de littératie, progression dans le plan pour verdir les cours des garderies, lancement d’un projet qui permettra aux enfants de s’initier au jardinage et de manger les légumes qu’ils auront récoltés, contrôle accru de la qualité des programmes par un responsable nommé à cet effet, etc.

Un autre point remarquable réside dans la demande croissante pour les services de l’organisme : Mme Emery a mentionné que, depuis son accession au poste de directrice générale en 2014, le nombre d’enfants est passé de 320 à 480.

« On est presque à pleine capacité dans toutes nos garderies », a précisé Véronique Emery qui a rappelé qu’une septième garderie sera aménagée dans la future école qui rassemblera les élèves de Confédération et de Champlain.

Le rapport financier, autre question majeure abordée lors de l’AGA, a mis en lumière la situation enviable de l’organisme. Selon le comptable, tout est en ordre. La Boîte à soleil tire un peu plus de la moitié de ses revenus de subventions, le reste étant, pour l’essentiel, issu des frais de garde. Quant aux dépenses, les salaires occupent la plus grande part, la balance se divisant surtout entre tous les besoins à combler chez les jeunes (jouets, nourriture, etc.) et l’administration.

Un changement notable a été apporté aux statuts et règlements pendant l’AGA. La Boîte à soleil était jusqu’à présent une coopérative. Or, qu’est-ce qu’une coopérative sans la participation active de ses membres? Les parents, visiblement satisfaits quant à la gestion de la garderie, se désintéressent du rôle qu’ils pourraient y jouer, de sorte qu’il est de plus en plus difficile de trouver des gens intéressés à siéger au conseil d’administration. C’est pourquoi La Boîte à soleil sera dorénavant une coopérative à partenaires multiples, une formule qui permet à ceux qui ne sont pas des utilisateurs du service de se faire élire comme administrateur.

Les élections constituaient d’ailleurs le dernier point majeur à l’ordre du jour. Le conseil d’administration avait connu quelques changement au cours des derniers mois et d’autres allaient s’y ajouter avec le départ de Tina Tsang-Cook et Christina Addario. Pour leur succéder, Andrea Arscott et Marc Savain ont été élus. Lise Clark, Daniel Robichaud, Kimm Ladouceur Espinoza et Angèle Capaldi poursuivent leur mandat.

Photo : De gauche à droite : Angèle Capaldi (secrétaire), Tina Tsang-Cook (administratrice), Lise Clark (présidente), Christina Addario (administratrice), Daniel Robichaud (vice-président) et Véronique Emery (directrice générale). Absente : Kimm Ladouceur Espinoza (trésorière).