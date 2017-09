Le 1er septembre dernier, les 70 employées de la garderie La Boîte à soleil s’étaient donné rendez-vous au Club LaSalle de St. Catharines pour leur 4e retraite annuelle. Cette journée de développement personnel et professionnel s’est tenue, comme pour les années passées, quelques jours avant le retour en classe des élèves. Ce fut l’occasion pour les participantes de renforcer leur sentiment d’appartenance, d’échanger des idées, d’améliorer leurs aptitudes et d’approfondir la compréhension qu’elles ont de leur travail. Elles ont aussi bénéficié d’un atelier offert par l’Early Childhood Community Development Centre, un organisme reconnu pour la qualité de ses formations, qui a permis aux éducatrices d’analyser leur pédagogie. Qui plus est, une autre session de travail portait sur le plan stratégique 2017-2020. Cette retraite fut également l’occasion de remettre trois prix d’excellence : Apprendre, à Hala Abou-Merhi (garderie Nouvel Horizon), S’épanouir, à Patricia Segura (garderie LaMarsh) et Grandir, à Ashley Carter (bureau administratif).

PHOTO: Le personnel réuni le temps d’une photo