Planifier l’achat d’une maison, c’est se préparer à l’investissement le plus considérable auquel la plupart des gens font face au cours de leur vie. Vaut mieux, donc, être adéquatement informé des options existant sur le marché avant de s’engager dans une aussi importante transaction.

Jude Joinville, courtier en hypothèque, offre ses services dans les deux langues officielles aux résidents de la région. Il a débuté sa carrière en 2002 au Québec comme agent immobilier où ses compétences en la matière lui ont valu plusieurs prix. Après avoir déménagé en Ontario pour des raisons familiales, il a décidé d’orienter sa carrière vers le courtage en travaillant pour Verico KeyAccess Financial, une firme établie partout au Canada et qui aide plus de 45 000 familles par année à mieux gérer leurs avoirs.

Pourquoi passer par un intermédiaire plutôt que de s’adresser directement à une institution financière? « Le courtier en hypothèque travaille pour le client, explique M. Joinville. Je travaille pour le client et non pas pour la banque. Donc, les intérêts du client passent en premier. » Le courtier, qui est un spécialiste dans son domaine, établit une relation à long terme avec ceux qui font appel à son expertise et leur fait bénéficier de la vue d’ensemble qu’il possède du marché. Verico KeyAccess Financial est d’ailleurs bien placée pour connaître les atouts des uns et des autres : « En ce moment, on fait affaires avec 25 institutions : banques, caisses et prêteurs privés », mentionne Jude Joinville.

Comment se passe un rendez-vous avec un courtier hypothécaire? Rien de plus simple. M. Joinville peut accueillir ses clients à son bureau ou les rencontrer ailleurs au gré de leur choix. Après avoir pris connaissance des besoins et des projets d’avenir de son interlocuteur, il lui présentera les options qui s’offrent à lui en fonction d’une analyse poussée. Aucun frais ne sera exigé du client qui pourra également bénéficier de la grande disponibilité de M. Joinville, à pied d’oeuvre sept jours par semaine jusqu’à 22 h du lundi au vendredi et jusqu’à 18 h les samedi et dimanche.

Les hypothèques résidentielles et commerciales ne constituent pas les seuls champs d’activité de ce courtier qui conseille aussi sa clientèle en ce qui touche aux prêts personnels, automobiles, de construction et pour les petites et moyennes entreprises. Les coordonnées de Jude Joinville se trouvent dans l’Index des services en français du journal Le Régional et les intéressés peuvent également visiter son site web yourmtgagent.com.

PHOTO : Jude Joinville