La tournée de reconnaissance provinciale de l’école catholique a fait son premier arrêt le mardi 3 octobre à l’École secondaire catholique Père-René-de-Galinée (PRDG) de Cambridge afin de rendre hommage à Denis Jacques, un homme passionné qui place l’élève au centre de sa vocation d’enseignant et met tout en œuvre pour lui permettre d’atteindre son plein potentiel.

Tout juste rentré de Genève, où il a accompagné le groupe d’élèves qui a remporté la compétition mondiale de physique du CERN, M. Jacques a été surpris au milieu d’une joute de hockey opposant des élèves et des enseignants, comme on en voit souvent à PRDG.

En clin d’œil au « Capitaine Franco » qu’il personnifie depuis des années, un élève portant fièrement le drapeau franco-ontarien sur ses épaules a alors interrompu la partie et donné la parole à ceux venus rendre hommage à son dévouement exemplaire et à sa passion contagieuse.

« Nous sommes heureux de reconnaître aujourd’hui le travail exemplaire de Denis Jacques, un enseignant passionné qui a toujours l’élève à cœur et qui s’implique dans une foule d’activités parascolaires qui touchent autant la pédagogie que les sports, la foi, la langue et la culture, a déclaré le directeur de l’éducation, André Blais.

« Denis, au nom du Conseil scolaire catholique MonAvenir, je te remercie pour tout ce que tu fais pour les élèves. Merci de faire briller la francophonie dans ta communauté, et également, à travers le monde. C’est grâce à des enseignants comme toi que les diplômés du Csc MonAvenir peuvent atteindre les sommets. »

« Le succès des élèves de l’école catholique repose sur l’engagement et le professionnalisme de son personnel. Avec la remise de ce prix à M. Jacques, c’est à l’ensemble du personnel enseignant que nous levons notre chapeau. Merci de mettre chaque jour vos compétences au service des élèves. C’est ainsi que nous pouvons offrir la meilleure éducation : celle qui offre le plus haut taux de diplomation, le meilleur rendement scolaire et les meilleures perspectives d’avenir », a souligné pour sa part la présidente du Csc MonAvenir, Melinda Chartrand.

La tournée de reconnaissance de l’école catholique sillonne la province tout au long du mois d’octobre afin de rendre hommage à des leaders communautaires de chacun des huit conseils scolaires catholiques de langue française.

Source : Csc MonAvenir