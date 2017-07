Avec 18 médailles au compteur, une troisième place au classement général et des souvenirs plein la tête, les Jeux de la francophonie canadienne se sont achevés sur un bilan très positif pour l’équipe ontarienne. Une centaine de jeunes ont défendu les couleurs de leur province sur le campus de l’Université de Moncton, au Nouveau-Brunswick, du 11 au 15 juillet, exprimant leurs talents en sport, en art et en leadership.

L’Ontario a raflé l’or en musique, improvisation, art oratoire, badminton (en simple féminin et double mixte) et athlétisme (sur 1500 m et 3000 m masculin).

Lauréate de l’art oratoire, Koubra Haggar a convaincu le jury avec son discours en faveur de la désignation bilingue d’Ottawa. « Je suis très heureuse d’avoir défendu face au jury un sujet que je connais bien et qui touche la communauté, raconte la jeune fille de Hamilton. Au cours des Jeux, j’ai lié des amitiés avec des jeunes de tout le pays et je me suis familiarisée avec leurs particularités comme les accents, incroyablement variés. J’ai aussi mesuré la réalité des francophones du Canada, très diverse d’une province à l’autre. Par exemple, au Yukon, il n’existe qu’une seule école francophone qui regroupe primaire et secondaire! »

Pour l’élève de Georges-P.-Vanier, l’objectif était d’abord de s’amuser, s’entraider et vivre ensemble : « Nous avons vécu des soirées très festives au sein de l’équipe Ontario et le soutien mutuel lors des épreuves a renforcé notre cohésion et notre plaisir. »

Cette école secondaire de Hamilton peut être fière de ses autres protégés : Philippe Niaré et Moussa Fofana ont décroché une belle médaille d’argent, avec une équipe de basketball solide comptant dans ses rangs Ibrahim Hassan (École secondaire Gaétan-Gervais d’Oakville) et Hussein El-Kaafarani, élève à l’École secondaire catholique E.J.-Lajeunesse de Windsor. E.J.-Lajeunesse était également représentée dans la formation féminine par Hannah Prieur et Alaysia-Jade Pancito, tandis que Camélia Skaf a mis ses talents au service de l’équipe de théâtre.

Audrey St-Gelais et Olivier Briand, de l’École secondaire Roméo-Dallaire, à Barrie, se sont adjugé la première place de l’improvisation.

La ville de Sarnia comptait trois représentants. Aimée Fraser (École secondaire Franco-Jeunesse) a fait face à une rude concurrence dans les arts visuels. Maximillian Michelucci et Anne Thibert de l’École secondaire catholique Saint-François-Xavier ont, quant à eux, fait connaître une nouvelle discipline de ces jeux : le frisbee ultime. Soudés et motivés, ils ont même écrit avec leurs coéquipiers une chanson pour chaque équipe rencontrée durant la compétition.

Avec quatre médailles, l’équipe de badminton a battu le record de l’Ontario dans la discipline, tandis que le groupe d’athlétisme a récolté 10 médailles, faisant pleuvoir les records personnels.

Invaincue durant toute la compétition, l’équipe d’improvisation a livré une prestation exceptionnelle.

Tout comme les footballeurs, le jeune Haashim Ruhomaully (Jeunesse sans frontières, Brampton) et les volleyeurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes sans parvenir à accrocher un podium. « Face à des joueurs qui, comme les Québécois, s’entraînent ensemble toute l’année, il était difficile de rivaliser, notamment dans les sports collectifs, confie Camille Sigouin de la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) et cadre de l’équipe Ontario. On a pourtant créé la surprise dans des disciplines comme la musique et le théâtre avec des groupes peu entraînés mais animés par un esprit d’équipe très fort. »

C’est certainement la plus grande richesse que les jeunes ont ramené dans leurs bagages en Ontario : une expérience humaine intense, faite de rencontres et de solidarité tissées à travers les valeurs du sport et des arts, dans une francophonie multiple.

Photo : Koubra Haggar, de Hamilton, sur la première marche du podium.