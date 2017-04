2017 est une année d’importance pour le Club Richelieu Welland. L’organisme s’apprête en effet à célébrer son 60e anniversaire. Mais ce sera aussi une année inoubliable pour un de ses membres, Garry Laframboise, qui, le 25 mars dernier, a été reçu au Cercle Horace-Viau. Il s’agit d’une reconnaissance prestigieuse décernée aux membres Richelieu les plus méritants et dont les récipiendaires sont choisis par ceux qui l’ont précédemment reçue.

Environ 65 personnes étaient présentes lors de cette soirée décontractée et conviviale qui s’est tenue à l’Auberge Richelieu. Des photos d’antan, illustrant l’histoire du Club, étaient projetées sur une toile, question de remémorer de bons souvenirs aux participants. Parmi ceux-ci se trouvait un invité de marque, Iannick Charlebois, président du Richelieu International qui, lors de son allocution, a fait référence à ces nombreuses années d’engagement bénévole : « Je suis certains qu’il y a 60 ans, les Richelieu fondateurs ne se doutaient pas que le Club allait être aussi impliqué dans la région. » Pour souligner la visite de M. Charlebois, ses confrères Richelieu lui ont remis des coupes à vin gravées des insignes de l’organisme et une photo laminée du pont de Welland qui, le 7 février dernier, avait été illuminé en blanc et bleu pour commémorer la fondation du club.

Ce n’était cependant pas pour célébrer l’organisme que les participants s’étaient rassemblés. Le véritable roi de la fête, c’était Garry Laframboise. Après le souper, Michel Séguin lui a rendu un hommage comme lui seul sait le faire, décrivant avec humour sa vie, sa personnalité et surtout, son implication communautaire.

Né à Mattawa en 1952, Garry Laframboise déménage avec sa famille à Welland en 1965. Un de ses premiers engagements est de devenir cadet de la Marine et, depuis, sa passion pour le bénévolat et pour servir ses concitoyens n’a fait que croître. Il a été pompier volontaire, bénévole auprès des scouts, du Club Champlain, de l’Open Arms Mission, lors des parties de hockey mineur, sénateur du Niagara pour la Métis Nation of Ontario depuis huit ans, etc. Membre du Club Richelieu Welland depuis 1999, il a occupé de nombreux postes au sein du conseil d’administration dont celui de président de 2011 à 2013. M. Laframboise a toujours été très impliqué dans diverses collectes de fonds et de nourriture et est connu pour faire profiter plusieurs organismes de ses talents de cuisinier.

Avant que Iannick Charlebois et le président du Club Richelieu Welland, Benoit Mercier, ne remettent un certificat honorifique et une médaille au nouveau membre du Cercle Horace-Viau, Michel Séguin a conclu sa présentation par ces mots empreints d’amitié : « Garry, grand merci pour ton dévouement, ton courage, ton influence. Tu es très respecté par tous tes confrères Richelieu ainsi que le comité sélectif de cet honneur. Nous sommes très reconnaissants et très fiers de tes accomplissements. »

Garry Laframboise s’est ensuite avancé au micro pour remercier, avec émotion, ses confrères et sa familles : « Je prends cet honneur pour tous les membres de notre club ainsi que les autres volontaires qui m’ont appuyé. En travaillant ensemble, nous avons bâti notre club dynamique. »

Horace Viau fut, en 1944, le président-fondateur du mouvement Richelieu. Depuis 1988, le cercle créé à son nom honore sa mémoire et, pour poursuivre son œuvre, les clubs offrent un don à la Fondation Richelieu-International lorsqu’un de leurs membres est nominé. Le Club Richelieu Welland a ainsi offert 1000 $.

Garry Laframboise n’est pas le premier membre du Club Richelieu Welland à être admis au Cercle Horace-Viau. Plusieurs anciens récipiendaires se trouvaient d’ailleurs dans l’assistance lors de la soirée qui lui était dédiée. Considérant le travail phénoménal que l’organisme continue d’accomplir à Welland, il y a fort à parier que d’autres membres recevront dans l’avenir cette distinction honorifique.

Photo: M. Laframboise a reçu une plaque et une médaille pour souligner ses mérites. De gauche à droite : Benoit Mercier, Garry Laframboise, Iannick Charlebois et Michel Séguin.