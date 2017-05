Le Centre de santé communautaire Hamilton-Niagara (CSCHN) a rendu hommage, dans le cadre de son gala 25e anniversaire, le samedi 29 avril au Centre Riverstone à Welland, aux bénévoles et employés qui ont œuvré à son développement.

La soirée, judicieusement présentée le dernier jour de la Semaine de l’action bénévole au Canada, était prétexte à remercier les gens qui ont contribué de près ou de loin au succès du Centre depuis sa fondation.

Marc-Yvain Giroux, membre du premier conseil d’administration de l’organisme, est l’ambassadeur des célébrations du 25e anniversaire. Il était présent à la table d’honneur, entouré de son épouse Anne, du directeur général du CSCHN Marcel Castonguay, de la ministre déléguée aux Affaires francophones Marie-France Lalonde, du député fédéral de Niagara-Centre Vance Badaway, du maire de Welland Frank Campion et du conseiller de la Région du Niagara, Paul Grenier.

Dans son allocution de bienvenue, le président du CSCHN, Gérald Lachapelle, a rappelé l’importante contribution de deux personnes qui ont facilité la création du Centre de santé. « Gilles Fontaine et Terry McCarthy travaillaient à l’époque pour le ministère des Services sociaux et communautaires, mentionne-t-il. Ils ont été les premiers à contribuer à l’obtention du financement initial et des premiers programmes du Centre. Je les félicite pour la décision qu’ils ont prise il y a 25 ans. »

Il a également souligné le fait que, comme toute organisation, le CSCHN a connu des hauts et des bas, et l’avenir en certains moments semblait incertain.

« Au départ, l’organisme n’était même pas un centre de santé, ajoute le président, mais plutôt un centre de services sociaux. En 1991, Welland voyait la naissance d’un centre de services sociaux et communautaires, suivie de la création d’un organisme semblable à Hamilton. Ces deux entités étaient dirigées par Marc-Yvain Giroux à Welland et Rosaire Lavoie à Hamilton.

« En 1992, sous la direction de l’avocat Ryan Paquette, ces organismes ont signé une entente de collaboration afin d’offrir des services comparables aux deux endroits. Cette entente est devenue le fondement du Centre de santé tel qu’il existe aujourd’hui. »

Ce n’est qu’en 1995 que le ministère de la Santé s’est ajouté à la liste de bailleurs de fonds pour permettre au Centre d’offrir des services de santé primaire.

À la suite de ce rappel historique, les invités d’honneur ont tour à tour pris la parole durant le repas.

En entrevue avec Le Régional, Marie-France Lalonde a indiqué qu’il s’agissait d’une première visite à Welland pour elle. « C’est extraordinaire que l’on puisse offrir autant de services de santé en français dans la région, dit-elle, impressionnée par les francophones qu’elle a rencontrés ce jour-là. Cette communauté est forte et vibrante. Il est important de regarder tous les services offerts ici et travailler ensemble pour continuer à les améliorer. Il faut parler de ce modèle qui semble très bien fonctionner au CSCHN. Ce soir, on reconnaît des bénévoles et le Centre en a besoin pour avancer. Il ne faut pas les négliger. C’est ma première visite ici et non la dernière. »

Mme Lalonde a profité de l’événement pour annoncer la création d’un nouveau fonds en Ontario, soit un fonds communautaire d’un million de dollars pour soutenir les petits projets francophones. Une première en Ontario qui s’est valu une salve d’applaudissements des quelque 230 participants.

Par la suite, le maire de Welland a remis une plaque souvenir de la municipalité à Marcel Castonguay, suivi de la représentante de l’Association des centres de santé de l’Ontario, Tara Galitz, qui a offert un certificat soulignant les 25 années d’excellence du CSCHN.

Une cérémonie de reconnaissance des nombreux bénévoles et de quelques employés a clôturé le programme officiel du gala qui s’est achevé sur la piste de danse.

La prochaine activité liée au 25e anniversaire sera le tournoi de golf annuel, au profit des programmes pour enfants du CSCHN qui aura lieu le 30 juin au club Thundering Waters à Niagara Falls.

photo : les invités d’honneur. De gauche à droite : Marie-France Lalonde, Marcel Castonguay, Anne et Marc-Yvain Giroux et Vance Badaway.