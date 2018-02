Réunis sur la même scène le soir de la Saint-Valentin, le rappeur Le R1er, le duo folk Moonfruits et le groupe swing Amélie et les Singes Bleus avaient de l’amour à revendre sur les planches du Artbar Artword, le mercredi 14 février, à Hamilton.

Orchestrée par le Centre francophone Hamilton, la soirée musicale FrenchKiss du WinterFest a attiré un public de curieux que le FrancoFest a sûrement habitués (rendus accros?) au son et aux textes francophones, d’autant que, comme lors du festival d’art et de culture, le mélange des genres était total.

Le R1er, alias Christian Djohossou, a lancé cette soirée inédite avec ses incontournables titres Kataclê, Deluge, Gitane, gratifiant l’assistance d’une surprise a capella. Les poèmes slamés et engagés du rappeur d’Ottawa, originaire du Bénin, ont touché le cœur des gens qui, pour la plupart, découvraient cet artiste – lauréat du prix de la Chanson Radio-Canada au Gala des prix Trille Or 2015.

Les Torontois Amélie et les Singes Bleus ont ensuite pris le relai dans leur registre favori, cabaret-jazz, avec une jubilatoire reprise de La Javanaise de Serge Gainsbourg et une Claire Fontaine revisitée, toujours aussi amusante dans les paroles et emballante dans le rythme. Mimant une personne assise qui se lève pour expliquer au public comment se mettre debout et danser tous ensemble, la truculente chanteuse Amélie a fait rire et chanter, divulguant la recette secrète du Sucre à la crème et préparant le terrain au duo Moonfruits.

Kaitlin Milroy et Alex Millaire ont proposé une visite guidée et poétique de leur village imaginaire, Ste-Quequepart – titre de leur dernier album – composé de tranches de vie et de personnages singuliers avec lesquels ont fait connaissance les spectateurs. Le village continue d’ailleurs de s’agrandir, même après la sortie de l’album, s’enrichissant de nouveaux résidents, à l’image de Guillaume et ses curieuses abeilles qui butinent le fer.

Ce concert n’est que la partie émergée de l’iceberg expérimental conçu par Pier-Bernard Tremblay. Le coordonnateur culturel du Centre francophone Hamilton mobilise, durant toute la semaine, ses hôtes franco-ontariens qui partagent une résidence et interviennent artistiquement au sein d’une série d’ateliers.

« Au-delà du spectacle, on a voulu créer une expérience qui ait un impact fort sur la communauté », confie-t-il dans les coulisses de la soirée FrenchKiss. Il fallait pour cela que les artistes restent ici plus de 24 h. L’idée d’une résidence d’artiste a séduit son complice Le R1er – avec qui il a entre autres revisité l’hymne franco-ontarien Notre Place en 2017 – et le duo Moonfruits dont la tournée débutait en hiver.

« Tout s’est enchaîné de façon magique, avoue Pier-Bernard Tremblay, autrement connu sous le nom de DJ UNPIER : le thème de la Saint-Valentin, le lieu prospecté par Amélie et les Singes Bleus, le tout intervenant au beau milieu du WinterFest, alors que la ville voulait depuis longtemps avoir les francophones dans son festival d’hiver. »

La résidence artistique qui va s’étaler tout au long la semaine comprend des ateliers à l’école secondaire Georges P. Vanier de Hamilton et auprès de personnes âgées. Un travail valorisant aux yeux de Kaitlin qui constate que « la musique apporte du bonheur à des gens dont le quotidien n’est pas toujours facile. Ste-Quequepart les invite à s’évader dans l’imaginaire. L’éclat revient dans leurs yeux. »

« On ne peut pas tout aborder en une heure, ajoute Alex à propos du jeune public, mais on leur donne des outils. On leur fait prendre conscience qu’ils sont capables de créer, d’inventer, en jetant simplement une idée à laquelle ils vont adhérer. »

À l’issue de cette semaine de résidence, ces artistes aux parcours et aux horizons si variés vont cocréer un titre mixé à la sauce électronique par DJ UNPIER, histoire de laisser une trace, un souvenir, de cette aventure collective.

« J’ai hâte d’absorber l’univers artistique de chacun, s’impatiente le R 1er, friand. C’est stimulant et passionnant de partager nos expériences. La musique de Moonfruits me parle. Je suis curieux du résultat que va donner cette collaboration » qui sera, selon nos informations, dévoilé lors du prochain FrancoFest.

Photo (couverture) : Amélie et les Singes bleus, le R1er et Moonfruits ont envahi la scène du Artword Artbar, à l’initiative du Centre francophone Hamilton représenté par Pier-Bernard Tremblay (devant) et Lisa Breton (à gauche).