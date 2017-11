Il y a 76 pays, pour une population totalisant 1,6 milliard d’humains, où s’effectuent, deux fois par années, un changement d’heure. Celui-ci n’est pas fixé aux mêmes dates partout dans le monde et, dans la nuit du 4 au 5 novembre, ce sera au tour du Canada de retourner à l’heure dite « normale » de l’Est. Il faudra alors reculer montres et horloges d’une heure. Ce rappel, pour bien des gens, sera quelque peu inutile car nombre d’appareils électroniques sont déjà programmés pour effectuer ce changement. Par contre, même si l’obligation d’ajuster manuellement tous les cadrans de la maison n’est plus aussi nécessaire, le prétexte à une vérification des piles des détecteurs de fumée demeure, un conseil que les services d’incendie rappellent chaque année avec insistance.