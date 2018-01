Pour les organismes se consacrant aux nouveaux arrivants de langue française, l’automne 2017 a été la source de bien des attentes. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) avait en effet entrepris, au cours des derniers mois, une série de consultations auprès de ses partenaires pour mettre en place une nouvelle stratégie en matière d’immigration francophone qui devrait être dévoilée en 2018.

C’est ainsi que le 6 décembre dernier, des représentants d’IRCC se sont entretenus avec ceux des trois Réseaux de soutien à l’immigration francophone en Ontario. Le directeur de la section du Centre-Sud-Ouest, Alain Do Bi, souligne que les occasions, pour les intervenants du milieu, de faire part de leurs préoccupations avec le gouvernement n’ont cependant jamais manqué : « Il y a toujours eu un mécanisme de consultation avec IRCC, et ça, on l’apprécie énormément ». La différence, cette fois, réside dans l’objectif à long terme : élaborer un plan stratégique sensé remplacer celui de 2006 qui, venu à échéance il y a déjà quelques années, n’avait jamais été remplacé.

Depuis, les organismes continuaient à fonctionner avec certains éléments de ce plan mais une formule renouvelée s’imposait. « Ça vise à présenter une approche plus unifiée, plus horizontale, c’est-à-dire avec une implication des différents acteurs », poursuit M. Do Bi. Trois grands objectifs seront poursuivis : la promotion ciblée de l’immigration francophone, l’accroissement du nombre de nouveaux arrivants de langue française et, finalement, leur accueil, rétention et intégration. La proportion du nombre d’immigrants parlant le français et s’établissant hors Québec devrait cependant demeurer la même, soit 4 % du total et 4,4 % pour les immigrants économiques.

Le Livre blanc sur l’immigration francophone en Ontario, que l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario a rendu public en mars de l’année dernière, a servi de base aux revendications du Réseau qui s’est également appliqué à faire écho aux avis de ses partenaires locaux. Parmi les idées émises figurent celles d’un élargissement géographique de la promotion de l’immigration francophone à l’étranger, le recrutement d’étudiants universitaires d’ailleurs pour les inviter à poursuivre leur parcours académique au Canada, la participation des nombreuses associations ethnoculturelles au processus de recrutement en leur permettant de participer à la promotion de leur région, etc.

Il appert qu’une équipe récemment formée contribuera à l’atteinte des objectifs : « La mise en place de la stratégie sera dirigée par un nouveau centre, le Centre de politiques en immigration francophone », explique Alain Do Bi. Ce dernier a aussi suggéré qu’un échéancier soit prévu pour évaluer l’atteinte de ces objectifs.

La date du dévoilement de la nouvelle stratégie n’est pas connue pour l’instant. M. Do Bi suppose qu’elle pourrait avoir lieu en mars à Toronto, alors que le ministre d’IRCC et ses homologues provinciaux et territoriaux de même que les ministres responsables des Affaires francophones se rencontreront. Il s’agira d’une suite au premier Forum ministériel sur l’immigration francophone qui s’est tenu à Moncton en mars 2017.

PHOTO: Des immigrants prêtent le serment de citoyenneté à l’occasion d’une cérémonie tenue à l’école Saint-Joseph de Port Colborne l’hiver dernier. (Archives Le Régional)