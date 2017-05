Paris India Jain, élève de l’École secondaire catholique Saint-Frère-André à Toronto et Ian Hauber, élève de l’École secondaire catholique Jean-Vanier à Welland, ont été élus élèves conseillers du Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) pour l’année scolaire 2017-2018. Les résultats de l’élection ont été entérinés par les conseillers scolaires lors de la réunion ordinaire du Conseil du 26 avril.

Les deux élèves sont très engagés au sein de leur école et du conseil scolaire. Paris a fréquenté plusieurs écoles du CSDCCS et a ainsi acquis une bonne connaissance de la réalité des élèves du Conseil. Elle est depuis quelques années la représentante de son école sur le conseil administratif de l’Association des élèves du secondaire du CSDCCS (AESDCCS) et a été présidente du Conseil des élèves alors qu’elle étudiait à l’ÉSC Sainte-Trinité à Oakville. Elle est finaliste pour le Concours LOL-Mort de rire! 2017.

Ian est quant à lui trésorier du conseil d’élève de l’École secondaire catholique Jean-Vanier. Il a obtenu la plus haute moyenne de sa classe l’année dernière avec une note de 97 %. Il est également pianiste dans le groupe de musique pastorale de son école et joueur / bénévole sportif de volleyball, tennis, ballon-panier et badminton. Les deux élus anticipent déjà avec enthousiasme remplir leurs fonctions avec toute la rigueur et la détermination qu’exigent le mandat qui leur est confié.

« Félicitations à nos nouveaux élèves conseillers! Leur contribution est extrêmement importante à la réussite des activités dans nos écoles et nous les remercions infiniment d’avoir accepté d’être la voix des 16 500 élèves de notre conseil scolaire », affirme André Blais, directeur de l’éducation du CSDCCS.

Les deux nouveaux élèves conseillers ont été élus par les conseils des élèves des écoles secondaires du CSDCCS à la suite d’un appel de candidatures. Ils siégeront à la table du Conseil du 1er août 2017 au 31 juillet 2018.

Photo : Paris Jain et Ian Hauber.