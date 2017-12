On ne trouve pas que des députés à Queen’s Park : l’Assemblée législative compte sur une myriade d’employés pour assurer son fonctionnement. Parmi eux, environ 140 élèves de la 7e et de la 8e année se relaient comme pages et cette expérience leur donne l’occasion de voir l’envers du décor de la vie politique.

Parmi ceux ayant pu s’initier à la vie quotidienne du parlement au cours de l’automne se trouvent deux élèves de l’Académie catholique Mère-Teresa à Hamilton. Jebreel Alayche et Gregory Bannister, tous deux en 8e année, ont mérité cet honneur réservé aux jeunes qui, pour être sélectionnés, ont démontré leur leadership, leur sens des responsabilités et l’excellence de leur parcours scolaire.

Pendant trois semaines, à partir de la mi-septembre pour Gregory et de la mi-octobre pour Jebreel, ils ont remis projets de loi, motions, pétitions, etc., aux députés et aux comités de même qu’au personnel produisant le Hansard, c’est-à-dire la transcription officielles des débats parlementaires. Ils ont, par la même occasion, bénéficié de multiples circonstances pour découvrir les rouages du parlementarisme ontarien et connaître ceux qui le servent.

Les jeunes qui demandent à participer à ce programme ne le font pas sans éprouver un intérêt pour le monde politique. Ainsi, Jebreel était curieux de voir les députés en action et d’observer dans le détail le processus menant à l’adoption d’une loi. D’autres, fascinés par les hommes et les femmes de pouvoir, veulent connaître ce qu’ils pensent, ce qui les anime. C’est le cas de Gregory qui souhaitait, par la même occasion, réfléchir sur ses ambitions professionnelles en politique et de nouer quelques contacts à ce propos sur le terrain.

Ce que les participants retiennent du programme de pages diffère de l’un à l’autre. « Je pense que j’ai démontré une bonne performance à l’Assemblée et je ne vois plus la politique de la même façon », commente Jebreel. « C’était bien de voir que la politique, ce n’est pas juste blanc ou noir », relate Gregory. Les deux camarades ont également noté les relations interpersonnelles positives et enrichissantes parmi ceux qui travaillent à Queen’s Park.

Être page représente aussi une bonne occasion de suivre de près l’actualité et ce ne sont pas les matières à discussion qui manque à l’Assemblée législative. Si ce sont les critiques concernant le manque de financement pour améliorer le chauffage dans les écoles qui ont retenu l’attention de Gregory Bannister, c’est plutôt l’idée d’interdire le port obligatoire des talons hauts en milieu de travail et les débats entourant le coût de l’électricité qui ont soulevé l’intérêt de Jebreel Alayche. Mais dans tous les cas, il s’agissait d’autant de démonstrations des libertés démocratiques dont jouit la population, avec la transparence et l’imputabilité auxquelles les décideurs sont astreints.

PHOTO : À gauche, Jebreel Alayche en compagnie de Monique Taylor, députée de Hamilton Mountain. À droite, Gregory Bannister avec Dave Levac, président de l’Assemblée législative.