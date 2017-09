L’épluchette de blé d’Inde du mois d’août est une tradition au Centre communautaire francophone de Cambridge (CCFC). Cependant, toute tradition a parfois besoin d’une petite touche de renouveau et c’est pourquoi l’organisme a eu l’idée de l’agrémenter d’une grande première : une exposition de voitures de collection.

Avant qu’elle ne devienne présidente, plus tôt cette année, Louise Godin avait suggéré d’inviter des propriétaires de voitures anciennes à l’occasion de l’épluchette, question d’offrir quelque chose de nouveau aux habitués de l’activité et d’attirer une autre clientèle. Son mari Gary et elle connaissent bien ce milieu puisqu’ils sont eux-mêmes propriétaires d’une belle Buick d’antan, qu’ils avaient d’ailleurs emmenée à l’épluchette.

La compétition pour tenir ce type d’évènement était forte puisque quatre autres expositions du genre avaient lieu ailleurs dans la région. Au CCFC, c’est sur le grand terrain gazonné, à l’arrière, qu’environ 80 voitures de toutes sortes étaient stationnées. D’une propreté impeccable jusque sous le capot, ces bolides étaient des plus impressionnants avec leurs couleurs éclatantes et leur grâce inimitable et exerçaient leurs attraits sur tous les visiteurs. Comme c’est très souvent le cas lors de ces rassemblements de passionnés d’automobiles, de la musique rétro était diffusée sur le site.

« Je suis très fière de voir tout ce monde. Ça faisait longtemps qu’on avait vu de la vie comme ça aux alentours du Centre », a commenté Mme Godin avec satisfaction. La température était du côté des organisateurs, un groupe de bénévoles soudés qui s’activaient à préparer la nourriture. Outre les blés d’Inde, des hamburgers et des hot dogs étaient au menu.

Un autre grand classique du CCFC sont les parties de lancers du fer. Quelques amateurs de ce sport s’y adonnaient en toute tranquillité sur le terrain à cet effet. Pour eux comme pour l’ensemble des participants, c’est sous le signe du délassement que la journée se déroulait, que ce soit à l’intérieur du centre ou à l’extérieur. Quelques tirages ont complété cette épluchette annuelle.

C’est avec cette activité que le CCFC a tourné la page sur l’été. À Cambridge comme ailleurs, les organismes prennent peu à peu le chemin de la rentrée en comptant bien que les prochains mois soient des plus intéressants.

Photo : des voitures de toutes les époques et de toutes les couleurs.