Son site de Hamilton en bénéficiait déjà et le Centre de santé communautaire (CSCHN) vient tout juste d’offrir la même chose aux francophones de Welland : une assistance juridique gratuite dans un large éventail de domaines. Grâce à un partenariat avec la clinique juridique communautaire de Welland (Justice Niagara), une avocate offre désormais ses services chaque lundi de 13 h à 16 h au 2e étage de l’institution qui, manifestement, fait bien plus que d’intervenir en santé.

Cette diversité dans les champs d’intervention est justement ce qui fait la force du CSCHN de l’avis même de l’avocate responsable de ce nouveau programme : « L’avantage d’être ici est de connecter les clients à tous les services juridiques, médicaux, psychologiques et thérapeutiques, constate Silvia Dimitrova. De temps en temps, la raison de ces problèmes est juridique ».

En effet, comme dit l’adage, « un malheur n’arrive jamais seul », et un coup d’œil à la longue liste de domaines relevant des fonctions de Me Dimitrova fait comprendre comment la maladie peut être la cause ou la conséquence de soucis avec la loi. Le droit de la personne, l’indemnisation aux victimes d’actes criminels, le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, les indemnisations liées aux accidents du travail, etc. : qui pourrait s’y retrouver sans l’aide d’un professionnel?

Certains besoins sont plus fréquents que d’autres. Les problèmes relevant du droit du logement viennent en tête de liste selon Silvia Dimitrova, mais le droit du travail, le droit des consommateurs, la cour des petites créances et les questions liées aux testaments et aux procurations ne sont pas rares non plus. En d’autres mots, c’est l’ensemble de la vie quotidienne qui est couverte par la loi et nul ne sait s’il ne devra pas un jour recourir aux services d’un avocat.

Dans le cas de l’assistance juridique offerte au CSCHN, les 30 premières minutes d’une consultation sont gratuites pour tous tandis que les 30 minutes suivantes ne demeurent sans frais que pour ceux qui y sont éligibles en vertu de critères basés sur le revenu, la famille et la propriété. La gratuité des services notariaux, tels que l’authentification de documents, est également réservée à ceux qui satisfont à ces mêmes critères d’éligibilité. Soulignons que Me Dimitrova n’est pas confinée à son bureau et peut, si nécessaire, accompagner le client en cour après examen de son dossier.

Seul le droit de la famille et le droit criminel ne sont pas du ressort de Justice Niagara et donc du CSCHN mais plutôt d’Aide juridique Ontario. Autrement, tous les francophones sont les bienvenus pour recourir à ce nouveau service qui, à n’en pas douter, permettra à plus d’un d’améliorer sa qualité de vie et d’être épaulé dans les moments difficiles.

PHOTO : Silvia Dimitrova